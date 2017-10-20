﻿السعودية تعتقل مدير صفحة «معلش إحنا بنتبهدل» الناقدة للنظام المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: اعتقلت السلطات السعودية الشاب المصري محمد مختار، مدير صفحة « معلش إحنا بنتبهدل» على موقع «الفيسبوك»، والمعروفة بدعمها لثورة 25 يناير، وانتقادها لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتصل طارق العوضي المحامي الحقوقي، بسفير السعودية لدى مصر أحمد القطان، لمحاولة الإفراج عن مختار، وفق ما أعلن على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مشيراً إلى أن» القطان قال إنه لا معلومات لديه عن الموضوع وطلب مني إبلاغ الخارجية المصرية او السفارة المصرية في الرياض لاتخاذ الإجراءات المناسبة». وتابع: «بصراحة لم استطع أن اقول له إن وزارة الخارجية المصرية لا تهتم بالمواطن المصري، سأحاول التعامل مع الأمر عن طريق أصدقاء سعوديين في المملكة وزملائنا المحامين المصريين ممن يمتلكون علاقات جيدة في سفارتنا».

ونفى العوضي ما تردد عن أن القبض على مختار جاء بطلب من مصر أو بوشاية من مصري زميل له.

وبين أن «مختار اعتقل من مقر عمله في مدينة الرياض»، مضيفاً: «سيجرى التحقيق مع مختار خلال ساعات ما سيكشف طبيعة التهم الموجهة له».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع مختار، وطالب نشطاء مصريون بالإفراج الفوري عنه.

وفتح اعتقال الشاب المصري الباب لعودة المطالبة بالإفراج عن المحامي المصري والناشط السياسي أحمد الجيزاوي، الذي يقبع في السجون السعودية منذ 6 سنوات بتهمة حيازة أقراص مخدرة. وكان الجيزاوي اعتقل في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 ابريل/ نيسان 2011 بسبب رفعه دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك الراحل عبد الله والسلطات السعودية، واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم.