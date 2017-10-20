﻿دورتموند يمدد عقد حارسه السويسري بوركي حتى 2021

برلين – الأناضول: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، تمديد عقد حارسه السويسري رومان بوركي، حتى 2021. وأعرب بوركي عن سعادته بالثقة التي منحها له مسؤولو النادي بتمديد التعاقد معه، موضحا أنه يسعى لإثبات الذات والتألق خلال الفترة المقبلة. وينتهي عقد بوركي (26 عاما) مع دوتموند عام 2019 ليتم تمديد التعاقد حتى 2021. وانضم بوركي في صيف 2015 إلى دورتموند من فرايبورغ.

سكولاري مدرب البرازيل السابق سيترك غوانتشو الصيني

ساو باولو – رويترز: قال المدرب لويز فيليبي سكولاري الفائز مع البرازيل بكأس العالم، إنه سيرحل عن نادي غوانتشو الصيني بعد نحو ثلاثة أعوام معه. وكان المدرب البالغ 68 عاما يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه رفض التجديد. وفاز سكولاري بلقبين للدوري الصيني وبكأس الصين ولقبين للكأس السوبر المحلية ودوري أبطال آسيا منذ انضمامه إلى النادي في 2015 وأصبح على بعد مباراة واحدة من الفوز بالدوري لثالث مرة. واستبعد مدرب منتخب البرتغال وتشلسي السابق العودة إلى البرازيل لكنه يأمل في تولي تدريب أحد الفرق في أوروبا أو آسيا أو قيادة منتخب في كأس العالم المقبلة في روسيا.

روما الإيطالي يواجه عقوبات بسبب سلوك جماهيره

برلين – د ب أ: وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتهامات بحق نادي روما الإيطالي بدعوى اتباع جماهيره سلوك عنصري خلال مباراة الفريق أمام تشلسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وذكر أنه بدأ إجراءات تأديبية بحق النادي إثر ادعاءات تقليد جماهيره أصوات القردة خلال المباراة، وأوضح أن جلسة استماع ستعقد لنظر القضية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وتردد أن تلك الأصوات المسيئة كانت موجهة لأنطونيو روديغر مدافع تشلسي، والذي انضم من روما في الانتقالات الماضية.

منتخب الدنمارك للسيدات يخوض مباراة كرواتيا بعد «اتفاق جزئي»

كوبنهاغن – رويترز: قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إنه توصل «لاتفاق جزئي» مع منتخب السيدات وافق بمقتضاه الفريق على اللعب ضد كرواتيا في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل. وألغت الدنمارك مباراة أمس أمام السويد في التصفيات، بعدما رفضت اللاعبات حضور التدريب بسبب خلاف قديم حول الأجور وظروف العمل ما قد يتسبب في استبعاد المنتخب من المسابقة. وقال الاتحاد الدنماركي إنه توصل لاتفاق مع اللاعبات يقضي بخوض مباراة كرواتيا مع استمرار بحث باقي المواضيع والخلافات بين الطرفين بعد ذلك. وخسرت الدنمارك التي تحتل المركز الـ12 في التصنيف العالمي للمنتخبات أمام هولندا صاحبة الأرض 4-2 في نهائي بطولة أوروبا 2017 في أغسطس/ آب الماضي.

إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا على أرض محايدة

كوالالمبور – د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قرر إقامة مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا، ضمن المجموعة الثانية في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019، على أرض محايدة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وكانت مواجهة الفريقين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة تأجلت في البداية بسبب التوتر السياسي بين البلدين، ثم بسبب قرار حكومة ماليزيا حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية .وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه تقرر نقل مباراتي المنتخبين لتقاما على أرض محايدة سيتم تحديدها في وقت لاحق. وتقام المباراة التي كانت مقررة على أرض كوريا الشمالية في العاشر من نوفمبر، والمباراة التي كانت مقررة على أرض ماليزيا في 13 منه. وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: «نحن سعداء بإعلان أن كلا الاتحادين وافقا على هذا الترتيب بعد المناقشات التي جرت معهما». وأضاف: «خوض المباريات بهذه الطريقة، وحسب هذا الترتيب، سيساعدنا على حماية المبادئ الرياضية لتصفيات كأس آسيا».

مذكرة تفاهم لهيئة الرياضة السعودية مع مانشستر يونايتد

الرياض – الأناضول: أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، توقيع مذكرة تفاهم مع مانشستر يونايتد، تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم بالمملكة، والاستفادة من الخبرات الإنكليزية الطويلة في هذه اللعبة. وفي بيان الهيئة، قال: «تمت مراسم التوقيع في العاصمة البريطانية لندن، مع الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد، وتضمنت مذكرة التفاهم، إنشاء أكاديميات لرعاية المواهب بالمملكة، وفقاً لأحدث طرق الاحتراف العلمية». وأضاف: الهدف من إنشاء الأكاديمية خلق جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أقوى الدوريات الخارجية، ما يسهم في رفع كرة القدم السعودية، ووضع برنامج متخصص لتدريب الكوادر التدريبية لتطوير قدراتهم». وختم: هذه الخطوة تأتي في إطار العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة، نحو تطوير المجال الرياضي بالمملكة، لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة». وقال ريتشارد آرنولد مدير إدارة يونايتد: «تربطنا بالمملكة العربية السعودية علاقة قديمة ومستمرة ولدينا أكثر من 5 ملايين مشجع شغوف بالنادي في المنطقة».