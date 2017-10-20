﻿ثاندر يهزم نيكس وكليبرز يسقط ليكرز في ملعبه

واشنطن – د ب أ: استهل أوكلاهوما سيتي ثاندر مشواره في الموسم الجديد بالفوز على ضيفه نيويورك نيكس 105/84 ضمن منافسات للمحترفين.

وتألق راسيل ويستبروك في صفوف ثاندر، حيث سجل للفريق 21 نقطة وعشر متابعات و16 تمريرة حاسمة بينما كان بول جورج، المنضم حديثا للفريق من إنديانا بيسرز، أبرز عناصر ثاندر حيث سجل 28 نقطة. أما كارميلو أنطوني، المنضم إلى ثاندر من نيويورك نيكس، فسجل أمام فريقه السابق 22 نقطة. وكان كريستابس بورزينغيس أبرز عناصر نيويورك نيكس خلال المباراة وسجل للفريق 31 نقطة و12 متابعة، بينما اكتفى زميله إنيس كانتر بتسجيل عشر نقاط وسبع متابعات في أول مباراة له بقميص الفريق. وحقق لوس أنجليس كليبرز بداية قوية في الموسم وتغلب على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 108/92 مستفيدا من تألق بليك غريفن الذي سجل 29 نقطة وزميله دياندر جوردان الذي أضاف 14 نقطة و24 متابعة. وتغلب تورونتو رابتورز على ضيفه شيكاغو بولز 117/101 .وسجل جوناس 23 نقطة و15 متابعة لرابتورز وأضاف سي جيه ميلز 22 نقطة في أول مباراة له مع الفريق.