﻿فورمولا ـــ 1: فيتل يأمل في عدم حسم هاميلتون اللقب في أمريكا

أوستن (تكساس) – رويترز: رفض سيباستيان فيتل سائق فيراري الاستسلام وأكد استمراره في المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 ووجد مساندة من لويس هاميلتون منافسه على اللقب.

ويتصدر هاميلتون البطولة بفارق 59 نقطة عن السائق الألماني قبل أربعة سباقات من النهاية، ويمكن لسائق مرسيدس حسم اللقب يوم الأحد في جائزة أمريكا الكبرى لو احتل المركز الأول أو الثاني وجاءت نتيجة فيتل في صالحه. وقال فيتل: «يقولون في الانكليزية إن الأمور لن تنتهي حتى تبدأ السيدة البدينة في الغناء. نريد الحرص على أن تستمر في الصمت مدة طويلة». وتصدر فيتل البطولة منذ السباق الافتتاحي في استراليا في مارس/ آذار وحتى الشهر الماضي، لكن تلقت آماله في اللقب ضربة قوية بعد تعثره في ثلاثة سباقات في آسيا وسلسلة انتصارات هاميلتون. وخرج سائق فيراري من اللفة الأولى في سنغافورة بعد حادث مع زميله كيمي رايكونن والهولندي ماكس فرستابن ثم تعرض لمشكلة في المحرك قبل التجارب التأهيلية في ماليزيا لينطلق من المركز الأخير. لكنه انهى السباق في المركز الرابع ولم يشارك في اليابان بعد مشكلة في المحرك قبل بداية السباق. وقال بطل العالم أربع مرات: «ما زلنا في المنافسة. آمالنا ضئيلة عما كانت منذ عدة سباقات. هناك فرصة وسنحاول استغلالها. يجب أن نحافظ على تركيزنا. لدينا سيارة رائعة ولدينا الإمكانات التي كان يمكن أن تساعدنا على الفوز في السباقات الأخيرة لكن الأمر لم يكن في صالحنا. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الفوز بالسباقات المقبلة». وقال هاميلتون، الفائز في أوستن في أربعة من آخر خمسة سباقات، إن الحديث عن حسمه اللقب في تكساس كما حدث منذ عامين مبالغ فيه. وأضاف: «اعتقد أن الحديث عن الفوز بالبطولة هذا الأسبوع هو سخيف… لا نتوقع أن يواجه (فيراري) أسبوعا صعبا مرة أخرى. فيراري سيكون سريعا ولديه فرصة للفوز. أركز على حسم اللقب في السباقات الأربعة المتبقية. لا أهتم بحسم اللقب هنا أو في السباق الأخير لأن المهم هو حسم اللقب». وتوقع هاميلتون أن يجلب فيراري بعض التعديلات في أوستن. وقال: «فيراري عانى من عدة اخفاقات لكنني أتوقع أن يكون قويا هذا الأسبوع وفي السباقات المتبقية. لذا لن يتغير أي شيء لي هذه المرة».