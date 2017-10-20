﻿الدوري الأوروبي: إيفرتون يخسر مجدداً… وهدف جيرو الرائع يقود أرسنال إلى الفوز… وتعادل ميلان

لندن – رويترز: استمرت مسيرة إيفرتون السيئة في الدوري الأوروبي بخسارته 2-1 على ملعبه أمام ليون ليظل في قاع المجموعة، بينما فاز أرسنال 1-صفر على عشرة من لاعبي رد ستار بلغراد بفضل هدف «مقصي» للمهاجم أوليفييه جيرو.

وكان إيفرتون بحاجة ماسة للفوز بعدما حصد نقطة واحدة من مباراتين، لكنه تأخر بعد ست دقائق فقط من ركلة جزاء نفذها نبيل فقير. وعادل آشلي وليامز النتيجة من ضربة رأس في الدقيقة 69 لكن برتراند تراوري لاعب تشلسي السابق منح الانتصار لليون ليتذيل فريق المدرب رونالد كومان الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات. ويتعرض المدرب الهولندي لضغط كبير بعدما فاز فريقه ثلاث مرات فقط في 12 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، ويحتل المركز الـ16 في الدوري الانكليزي. وقال وليامز مدافع إيفرتون: «نشعر بالضغط دائما سواء من أنفسنا أو من الخارج. نشعر بخيبة أمل بعدما فشلنا في الفوز إذ نعتقد أننا لعبنا بالشكل المناسب واعتقد أننا أهدرنا العديد من الفرص». ويتصدر أتلانتا الايطالي المجموعة بسبع نقاط بعد تغلبه على ابولون ليماسول 3-1. وفي بلغراد سدد ريتشموند بواكي لاعب رد ستار في إطار المرمى كما تألق بيتر تشك حارس أرسنال في التصدي لفرصة نيمانيا رادونيتش. وواصل رد ستار إزعاج ضيفه في الشوط الثاني مستغلا الأجواء المهيبة بملعبه، وعاد تشك ليمنع فرصة جديدة من سلافوليوب سرنيتش. واستفاد أرسنال من طرد الظهير الأيمن ميلان روديك لحصوله على انذارين في الدقيقة 81 ليحقق الانتصار. ويتصدر أرسنال المجموعة الثامنة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات ليستعيد توازنه بعد الخسارة 2-1 أمام واتفورد في الدوري الانكليزي. وقال ارسين فينغر مدرب أرسنال: «كانت مباراة صعبة للغاية والحماس كان واضحا. مساندة (جماهير صاحب الأرض) كانت مذهلة. رد ستار فريق كبير ويملك تاريخا كبيرا والجماهير هنا تعرف ما يقدمه». ويحتل باتي بوريسوف المركز الثاني بعد تغلبه على كولون الألماني والذي خسر كل مبارياته الثلاث في أول عودة له للمسابقات الأوروبية بعد 20 عاما. ولم يحقق ثلاثة انتصارات متتالية سوى أرسنال وزينيت ولاتسيو وستيوا بوخارست، أما ميلان بطل أوروبا سبع مرات فتعثر بعد انتصارين عندما تعادل سلبا مع ضيفه آيك أثينا. وفي فرنسا افتتح ماريو بالوتيلي التسجيل لنيس أمام لاتسيو، لكن الفريق الايطالي انتفض سريعا وفاز 3-1 بعدما تعادل فيليبي كايسيدو بعد دقيقة واحدة من هدف بالوتيلي بينما أحرز ميلينكوفيتش سافيتش ثنائية في الشوط الثاني. وسحق ريال سوسيداد الاسباني مضيفه فاردار المقدوني 6-صفر ليحقق أكبر انتصار لفريق خارج ملعبه في تاريخ البطولة، بعدما أحرز مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه رباعية. أما منافسه المحلي أتلتيك بلباو فأصبح على حافة الخروج من البطولة بتعادله 2-2 مع أوسترسوند السويدي. وسجل المهاجم المخضرم أريتز أدوريز هدفا قرب النهاية ليجنب بلباو وصيف بطل 2012 الهزيمة الثانية على التوالي، إذ يحتل المركز الثالث بالمجموعة العاشرة بنقطتين فقط بفارق أربع نقاط خلف زوريا ثاني الترتيب وخمس نقاط عن أوسترسوند المتصدر. وتوقفت مباراة كوبنهاغن مع فاستاف زلين التشيكي في الدقيقة 70 بسبب الضباب وبعد استئناف اللعب انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.