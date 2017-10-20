﻿روسيا بصدد دعوة بلاتر وبلاتيني لحضور مونديال 2018

موسكو – د ب أ: كشف مسؤول في الكرملين أن روسيا ستوجه الدعوة للسويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (يويفا)، لحضور كأس العالم 2018 بروسيا، رغم إيقافهما حاليا عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: «كاس العالم احتفالية هائلة في كرة القدم وسيكون كل الضيوف مرحبا بهم للحضور، بينهم الأصدقاء القدامى.» وأضاف لدى سؤاله بشأن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه الدعوة لبلاتر وبلاتيني لحضور كأس العالم التي تقام فعالياتها بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018: «مثلما تعرفون، بوتين مرتبط بعلاقة صداقة منذ فترة طويلة مع بلاتر، كما أنه يعرف بلاتيني جيدا. بالتأكيد سيسعدنا تواجدهما في موسكو».

وكان بلاتر (81 عاما) أوقف في 2015 لمدة ثمانية أعوام بقرار لجنة القيم بالفيفا في قضية تحويل «مبلغ مثير للشبهات» قيمته مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني. وبعدها قلصت لجنة الاستئناف عقوبة الإيقاف إلى ستة أعوام، بينما يخضع بلاتيني للإيقاف أربعة أعوام. وكانت روسيا حصلت على حق استضافة كأس العالم 2018 في 2010 خلال الفترة الثالثة لبلاتر في رئاسة الفيفا. وأشار بلاتر إلى أنه سيقبل دعوة بوتين للمونديال، حيث لا يحق للفيفا منعه من الحضور بشكل شخصي.

وقال بلاتر: «لا أعرف كم سأقضي من الوقت هناك. ربما سأكون هناك في مباراة الافتتاح أو في المباراة النهائية».