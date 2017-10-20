﻿الدوري الانكليزي: ليفربول يصطدم بتوتنهام وإيفرتون يلاقي أرسنال في مواجهتين ناريتين!

لندن – د ب أ: تتوجه الأنظار إلى مواجهتين مثيرتين بين فريقين من ليفربول في مواجهة فريقين من شمال لندن ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

ويخرج ليفربول لمواجهة توتنهام، فيما يستضيف إيفرتون أرسنال يوم الأحد، حيث يتطلع ثلاثة من هذه الأندية لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في القمة، بينما يحلم الطرف الرابع لتحقيق الفوز لتصحيح أوضاعه. وخسر توتنهام وليفربول مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لكن يفصل بينهما خمسة مراكز، حيث تعادل ليفربول أربع مرات في اول ثماني جولات. ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط خلف السيتي المتصدر، وبفارق أربع نقاط أمام ليفربول الثامن. وقدم الفريقان أداء مذهلا في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل توتنهام مع حامل اللقب ريال مدريد 1/1، فيما اكتسح ليفربول مضيفه ماريبور 7/صفر. وعادل ليفربول الرقم القياسي المتمثل في تحقيق أكبر انتصار خارج أرضه، ولكن المدرب الألماني يورغن كلوب لا يتوقع تحقيق نتيجة مماثلة على ملعب «ويمبلي». وقال: «من النادر الفوز 7/صفر، من الرائع كتابة التاريخ. سنحاول استغلال هذه النتيجة، من الواضح تماما أنه في المباراة المقبلة لن نحقق نفس النتيجة». ويتطلع ارسنال السادس للعودة إلى مساره الطبيعي من خلال مواجهة مضيفه إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا فقط ليقبع في منطقة الخطر. وخسر ارسنال على ملعب واتفورد 1/2 وهو ما أثر بالسلب على معنويات اللاعبين. وقال بير ميرتساكر قائد ارسنال: «إذا بدأنا الاستماع للأراء المتعددة لن يجدي الأمر، ينبغي علينا أن ننظر لأنفسنا وأن نفكر فيما بالأفضل لنا». ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة مسيرته المذهلة عندما يستضيف بيرنلي اليوم. وحقق السيتي سبعة انتصارات وتعادل مرة واحدة في أول ثماني جولات، مسجلا 29 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات فقط، ليحتل الصدارة بفارق نقطتين عن جاره مانشستر يونايتد. وخسر بيرنلي مرة واحدة فقط ويحتل المركز السابع بين ارسنال وليفربول. ويبحث يونايتد عن مواصلة الضغط على السيتي في الصدارة عندما يلاقي هدرسفيلد، في الوقت الذي يتطلع فيه واتفورد لتحقيق مفاجأة جديدة عبر الفوز على ملعب تشلسي حامل اللقب. وصعد واتفورد إلى المركز الرابع بعد فوزه على ارسنال متفوقا بفارق نقطتين على تشلسي. ويلتقي اليوم نيوكاسل مع كريستال بالاس وبورنموث مع ستوك وسوانزي مع ليستر ووست بروميتش البيون مع ساوثهامبتون.