﻿الدوري الاسباني: بلنسية يضغط على صدارة برشلونة عبر بوابة أشبيلية… ولقاء سهل للريال ضد ايبار

مدريد – د ب أ: يتطلع بلنسية لمواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري الأسباني ومواصلة الضغط على برشلونة متصدر المسابقة، عندما يواجه ضيفه إشبيلية اليوم في المرحلة التاسعة.

وبات بلنسية، الثاني، الذي يتولى قيادته مارسيلينو غارسيا تورال، أحد مفاجآت الدوري هذا الموسم وبإمكانه تقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة قبل أن يواجه الفريق الكتالوني ضيفه ملقة في اليوم ذاته. واكتسح بلنسية مضيفه ريال بيتيس 6/3 في المرحلة الماضية، وتعززت حظوظه في التغلب على إشبيلية، الذي يدربه إدواردو بيريزو، بعدما تلقى الأخير لطمة موجعة في مباراته بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي. وخسر إشبيلية 1/5 أمام سبارتاك الثلاثاء الماضي، فيما حصل بلنسية على راحة جيدة لعدم ارتباطه بالبطولات الأوروبية هذا الموسم. ويدخل بلنسية اللقاء وهو مكتمل الصفوف، فيما يغيب عن إشبيلية، الخامس، لاعب الوسط ستيفن نزونزي، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وهو ما ينطبق على زميليه دانيل كاريكو ونيو باريخا. وحصل المهاجم سيموني زازا على جائزة أفضل لاعب عن أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث يعتقد أن في إمكانه مواصلة هز الشباك بعدما أحرز سبعة أهداف في ثماني مباريات، أكثر من أي لاعب آخر فيما عدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويتوقع برشلونة أن يواصل بدايته القوية أمام ملقة، بعدما اكتسح ضيفه أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وسجل ميسي هدفا من ركلة حرة ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 15 هدفا في كل المسابقات. وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: «من الواضح تماما أنه يجتاز كل الحواجز. ميسي يعمل بهدوء رغم فوز فريقه في عشر مباريات خلال آخر 11 مباراة ويبدو أنه من الصعب التغلب عليه». وأوضح: «في برشلونة تمر بكافة أنواع التطرف. عليك أن تكون واعيا أن كل شيء يعتمد على إذا دخلت الكرة المرمى. يجب أن تأخذ الأمور بهدوء. في آب/ أغسطس الماضي كل شيء كان مرعبا وأنظر إلى أين أصبحنا الآن». ويلتقي ريال مدريد (حامل اللقب) مع ضيفه إيبار الأحد، ويبدو أن الفريق يتطلع للعودة بعد تعادله 1/1 مع ضيفه توتنهام الانكليزي في دوري الأبطال. وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفخال في المباراة بعد مرضه الأخير، بينما يستمر غياب الثنائي غاريث بيل وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة. ويملك إيبار قائمة إصابات طويلة حيث تضم بيدرو ليون وإيفان أيخو وفران ريكو وإيفان راميس. وفشل الفرنسي كريم بنزيمة في إيجاد طريقه للشباك أمام توتنهام ولكن مواطنه زين الدين زيدان مدرب الريال يبدو سعيدا بتطور مستوى المهاجم بعد العودة من الإصابة الأسبوع الماضي. وقال زيدان: «أراه كما أراه دائما، أفضل في كل يوم. لقد سجل أمام خيتافي وكان بإمكانه التسجيل أمام توتنهام، ينبغي علينا التحلي بالصبر حتى يعود لمستواه المعتاد». ويلتقي أيضا في هذه المرحلة، ليفانتي مع خيتافي وريال بيتيس مع ألافيس وفياريال مع لاس بالماس وسيلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد وليغانيس مع أتلتيك بلباو وريال سوسيداد مع إسبانيلو وديبورتيفو لاكورونيا مع جيرونا.