﻿السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من العاملة بالوقود

ديترويت (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: أظهرت معلومات جمعتها مجموعة «كونسيومر ريبروترس» (تقارير المستهلكين) الأمريكية أن السيارات الكهربائية تبدي كفاءة أكثر من تلك العاملة بالوقود.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي عقد في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إن «السيارات الكهربائية ذات كفاءة عالية».

فهي تتمتع بتصميم أقل تعقيدا من تلك العاملة بالوقود أو التي تعمل بالكهرباء والوقود معا، وفقا لجاك فيشر رئيس المنظّمة، وخصوصا لأنها تخلو من نظام الإمداد بالوقود والتبريد وقطع أخرى مثل المصافي والشموع الكهربائية.

وحسب التجارب التي أجرتها المجموعة، تبيّن أن سيارات «شيفروليه بولت» الكهربائية التي تصنعها شركة «جنرال موتورز» تبدي كفاءة كبيرة، برغم أن الشركة معروفة أحيانا بضعف سياراتها.

وقال فيشر «إنها من أفضل السيارات لدى جنرال موتورز» مشيرا أيضا إلى المكانة العالية التي تتمتع بها سيارات «تيسلا» فيما تلقت سيارات «إكس» عددا من الملحوظات، خصوصا حول تصميمها الداخلي وجهاز الراديو وجهاز تحديد المواقع.

ويسجّل قطاع السيارات الكهربائية نموّا في السنوات الماضية، لاسيما بسبب إسهاماتها في الحد من التلوّث والاحترار المناخي، وقد وضعت دول عدة محفّزات لاعتماد هذه السيارات بدلا من تلك العاملة بالوقود الملوّث.

لكن العقبة الكبرى التي ما زالت تؤخر هذا النموّ هي النقص في المنشآت اللازمة لشحن بطارياتها.

وأظهرت دراسة أعدّها معهد «أون وورلد» أن نصف سائقي السيارات الكهربائية يعبّرون عن قلقهم من نقص المحطّات التي يمكن أن تُشحن فيها البطاريات في الأماكن العامة.

وتتحدث إحصاءات رسمية عن وجود 16 ألف محطة شحن بطاريات للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، في مقابل 121 ألف محطة وقود.