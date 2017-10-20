﻿الكلاب تستخدم الإيماء للتواصل مع الإنسان

باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة علمية أن الكلاب تستخدم الإيماء، من تحريك الأذنين والعينين والشفتين للتواصل مع الإنسان.

وقالت جوليان كامينسكي الباحثة في جامعة بورتسميث البريطانية والمشاركة في الدراسة لوكالة فرانس برس «توصّلت نتائجنا إلى أنه ينبغي علينا أن نفسّر حركات وجوه الكلاب على أنها طريقة للتواصل».

ودرس الباحثون 24 كلبا من أنواع مختلفة أعمارها بين عام واحد و12 عاما، وكلها كلاب تعيش مع أصحابها.

وصوّر الباحثون ملامح وجوهها في حالات مختلفة، منها أن تكون قريبة من شخص ينظر إليها، أو يدير ظهره لها، أو يهتمّ بها أو يتجاهلها.

وتبيّن أن عضلات الوجه تتحرّك أكثر إن كان الشخص أكثر انتباها لها، حسب الباحثة.

وأظهرت التجارب أيضا أن الكلاب تكون أقل تعبيرا بوجوهها حين تكون في مواجهة الطعام، علما أن ذلك يشكّل مصدر غبطة لها، فيما تكثر التعبير حين تكون مع الإنسان.

ولذا، خلص الباحثون إلى أن هذه التغييرات في الوجه تتعدى التعبير عن المشاعر إلى محاولة التواصل.