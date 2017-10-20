﻿نانسي عجرم إلى أفلام الكارتون

لندن ـ «القدس العربي»: بعد نجاحها في مجال الغناء للأطفال، واعتبارها واحدة من المغنيات العرب الأكثر قربًا إلى عالم الطفولة، ها هي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تخوض مجال أفلام الرسوم المتحركة «الكارتون».

وأعلنت عبر حسابها الشخصي على «انستغرام» أنها ستشارك في أحد الأعمال المدبلجة لأفلام الكارتون، وأنها مسرورة لخوض هذا المجال الجديد. وأوضحت أنها ستكون أحد الأصوات في المسلسل الشهير: «فتيات القوة».

ومن المقرّر أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة منه على شبكة «كارتون نتوورك» يوم 9 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.