﻿المغربية دنيا بطمة: الغناء حرام وسأتوب يوما ما

لندن ـ «القدس العربي»: في إعلان مفاجئ، قالت المطربة المغربية دنيا بطمة إن «الغناء حرام، وإنها ستطلب التوبة من الله يوما ما».

وانتشر تعليق الفنانة المغربية سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبها بعضهم بالاعتزال، طالما تعرف أن «الغناء حرام» فيما أكد بعضهم أنها «تناقض نفسها في هذا الكلام».

ونشرت بطمة، عبر حسابها الرسمي على «سناب شات» تعليقًا تقول فيه إنّ الغناء حرام، ولكنها تظل أحسن من كثيرين ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام.

وقالت: «صح أنني أغني وفنانة وأنه حرام، بس أظلّ أحسن من الكثيرين . أغني لكن لا أنسى الله الذي أطلب منه التوبة في يوم من الأيام. أغني لكن ما أظلم أحدًا ولا أمثّل على أحد، عفوية ما تهمني الدنيا والناس قد ما تهمني آخرتي ورب العالمين».

ودنيا من مواليد 1 أبريل/ نيسان 1991 سليلة عائلة فنية المعروفة في المغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة، أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة «المشاهب» وابنة عم الفنانة خنساء بطمة، والفنان طارق بطمة. لقبها المطرب اللبناني راغب علامة بـ»أميرة أراب آيدول» عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي حيث حصلت على المرتبة الثانية.