ملك إسبانيا: كتالونيا ستظل “جزءا أساسيا” من البلاد

“القدس العربي”- (وكالات): قال ملك إسبانيا فيليب السادس في خطاب، الجمعة، إن كتالونيا جزء من إسبانيا الحديثة وستظل كذلك.

وأضاف فيليب السادس إن “إسبانيا القرن الحادي والعشرين، التي تعتبر كتالونيا جزءا أساسيا منها وستظل كذلك” فخورة بانتمائها إلى “الواقع الديمقراطي العظيم الذي تشكله أوروبا”.

وقال ملك إسبانيا في إشارة إلى كتالونيا إن إسبانيا سترد على “محاولة الانفصال غير المقبولة” بطرق ديمقراطية ودستورية.

وقال فيليب السادس في كلمة في حفل توزيع جوائز أميرة أستورياس إن “إسبانيا تواجه محاولة انفصال غير مقبولة، في إطار إقليمها الوطني وستتصدى له من خلال مؤسساتها الديمقراطية الشرعية”.

وأضاف أن البلاد ستتعامل “ضمن حدود دستورنا والالتزام بقيم ومبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيشها منذ 39 عاما”.

جاءت كلمة الملك فيليب عشية اجتماع للحكومة سيتم فيه تفعيل المادة 155 من الدستور في خطوة غير مسبوقة ستسمح لمدريد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا لمنع محاولتها الإنفصالية.