واشنطن قلقة من “الصدامات العنيفة” في “التون كوبري” شمالي العراق

“القدس العربي”- (وكالات): عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن “قلقها” من أعمال العنف في شمال العراق، وطلبت من الجيش العراقي أن يحد من تحركاته بالقرب من كركوك في المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والأكراد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان، أنه “تجنبا لأي سوء فهم أو مواجهات جديدة، نطلب من الحكومة المركزية تهدئة الوضع من خلال الحد من تحركات قواتها (المسلحة) الإتحادية في المناطق المتنازع عليها” والقيام حصرا بالتحركات “التي تم تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان”.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية “تراقب الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى وقف جميع أنواع العنف والحركات الاستفزازية وتنسيق نشاطاتهم من أجل استعادة الهدوء”.

واعتبر أن تعليمات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى القوات الاتحادية “بعدم التعرض للمواطنين العراقيين الأكراد وعدم بدء نزاعات”، خطوة مشجعة.

ولفت إلى أن فرض سيطرة السلطات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها “لا يغير بأي حال من الأحوال من وضعها، فهي تظل مناطق متنازع عليها حتى يتم حلها وفقاً للدستور العراقي. وحتى تتوصل الأحزاب إلى حل، فنحن ندعوهم إلى تنسيق أمن وإدارة هذه المناطق بالكامل”.

وشدد على ضرورة “مشاركة جميع الأطراف في حوار على أساس الدستور العراقي”.

وأبدى البيان تأييد واشنطن “لعراق موحد، مستقر، ديمقراطي وفيدرالي”، مؤكدا على أن حكومة شمال العراق “جزء لايتجزأ من البلاد”.

وتعهد بالعمل مع حكومتي المركز والإقليم من أجل “خفض التوتر وتجنب الصدامات وتشجيع الحوار”.

البيشمركة: مقتل وإصابة أكثر من 150 من القوات العراقية المشتركة

من جهتها، قالت قيادة البيشمركة، إن أكثر من 150 من القوات العراقية المشتركة قتلوا أو أصيبوا، فيما قتل 6 من عناصرها، خلال الاشتباكات الواقعة بين مدينتي كركوك وأربيل، شمالي البلاد، الجمعة.

وصباح اليوم، أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق عملية عسكرية لفرض الأمن والنظام في “التون كوبري” (35 كلم شمال غربي كركوك، ونحو 50 كلم جنوب أربيل)، بمشاركة وحدات جهاز مكافحة الإرهاب (قوات النخبة في الجيش) والشرطة الاتحادية (تابعة للداخلية)، والحشد الشعبي.

وأوضحت البيشمركة، في بيان، أن قواتها “تصدت لجميع الهجمات المتلاحقة” للحشد الشعبي وحلفائه، في بلدة “آلتون كوبري” (بردي)، على طريق كركوك-أربيل.

وتابعت أن “المواجهات أسفرت عن تدمير دبابتين، إحداهما من نوع أبرامز الأمريكية، ومدرعة، وأكثر من 12 آلية عسكرية للحشد من نوع همر”، لكنها لم تحدد عدد القتلى والجرحى بالضبط.

ولم تحدد البيشمركة المنطقة التي انسحبت منها القوات العراقية، لكن مجلس أمن الإقليم قال إن القوات العراقية حاولت التقدم نحو ناحية “قوشتبة”، التابعة لمحافظة أربيل، في إقليم شمال العراق.

ويأتي هذا التقدم ضمن حملة عسكرية بدأت الإثنين الماضي، وتستهدف السيطرة على المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.