إعتقال شخص يُشتبه بأنه جنّد مقاتلين لتنظيم الدولة في سان بطرسبورغ

“القدس العربي”- وكالات: أعلن مسؤولون الجمعة اعتقال شخص يُشتبه في تجنيده مقاتلين لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سان بطرسبورغ، ثاني المدن الروسية.

وجاء في بيان صادر عن محكمة هذه المدينة التي شهدت في نيسان/ أبريل الماضي تفجيرًا طاول المترو فيها، أنّ مواطنًا من طاجيكستان يدعى فرخود نازاروف قد “اعتُقل وسيبقى موقوفا حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر”.

ونقلت الصحافة المحلية عن مصدر أمني أنّ المشتبه به البالغ 33 عامًا جنّد أشخاصًا من آسيا الوسطى عبر الانترنت “للجهاد في سوريا والعراق وافغانستان والإعداد لأعمال إرهابيّة على الأراضي الروسية”.

واعتُقل نازاروف الخميس في بلدة كينغيسيب قرب الحدود مع استونيا في منطقة سان بطرسبورغ.

وعندما اعتقلته القوات الروسيّة الخاصة، كان يحمل مسدسا وكمية من المخدرات و”منشورات ذات طبيعة اسلامية”، وفق الإعلام الروسي.

ومنذ أن بدأت روسيا حليفة دمشق مشاركتها عسكريا في سوريا عام 2015 وهي تواجه تهديدات من تنظيم الدولة “داعش” وجبهة النصرة.