ماتيس يجتمع برئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على خلفية الكمين في النيجر

“القدس العربي”- وكالات: إجتمع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع السناتور جون ماكين الجمعة، في وقت يتصاعد التوتر بين البرلمانيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب إثر مقتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر.

ويأمل الكونغرس في أن يتم تسليط الضوء بالكامل على الكمين الذي أودى بحياة أربعة جنود من القوات الخاصة الأمريكيّة بالنيجر في وقت سابق هذا الشهر.

وقد طلب جون ماكين، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، مرارا من البنتاغون تقديم مزيد من التوضيحات، بما في ذلك سؤال عن السبب الذي حال دون إجلاء جثة احد الجنود القتلى على الفور.

وقال ماكين خلال مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ عقب لقائه ماتيس “لديّ انطباع باننا لا نعلم بالعناصر الكافية، لكنّ الوضع″ بدأ يصبح أكثر وضوحاً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الخميس إن “الرئيس ووزارة الدفاع وبصراحة كل الشعب الأمريكي والحكومة يريدون معرفة ما حدث” بالنيجر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومسؤولون نيجريون اعلنوا ان دورية أمريكية-نيجرية استُهدفت في 4 تشرين الاول/ اكتوبر في كمين بجنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وعدد مماثل من النيجريين.

واوضح البنتاغون أن جنديين أمريكيين آخرين جرحا في الهجوم الذي وقع عندما كان الجنود الأمريكيون يساعدون الجيش النيجري في عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة المضطربة.

وكما يحدث في كل الوقائع التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون، فتح البنتاغون تحقيقا في مقتل جنود.

ولان العسكريين الأمريكيين لم يكونوا يتوقعون عملا معاديا، تولت القوات الفرنسية التي تكافح الجهاديين في المنطقة تقديم دعم جوي لهم بعد الكمين، بما في ذلك مقاتلات ومروحيات قتالية وطبية نقلت الجرحى جوا.

والأمريكيون حاضرون بشكل كبير في النيجر، خصوصا في مطار اغاديز، عبر قاعدة تقلع منها طائرات من دون طيار تراقب منطقة الساحل. لكن العسكريين العاملين في هذه القاعدة لا يخرجون منها سوى في حالات نادرة.

واضافة إلى القاعدة، ثمة قوات خاصة أمريكية وعناصر لتدريب العسكريين النيجريين منذ بداية الالفية الثالثة.

وفي تشرين الاول/ اكتوبر 2015 وقعت النيجر والولايات المتحدة اتفاقا عسكريا ينص على التزام كلا البلدين “العمل معا على مكافحة الارهاب” وعلى أن يدرب الجيش الأمريكي “الجنود النيجريين في مكافحة الارهاب”.