المغرب تستدعي القائم بأعمال السفارة الجزائرية في الرباط
“القدس العربي”- وكالات: استدعت الخارجية المغربية، مساء الجمعة، القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد بما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة”، لوزير الخارجية الجزائري (عبد القادر مساهل)، اتجاه المغرب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقال بيان الخارجية إنه “على إثر التصريحات الخطيرة للغاية التي أدلى بها (مساهل) حول السياسة الإفريقية للمملكة المغربية تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط”.
وأضاف البيان أن الخارجية أبلغت القائم باعمال السفارة الجزائرية بالرباط بطبيعة “التصريحات غير المسؤولة، بل الصبيانية، التي جاءت من رئيس الدبلوماسية الجزائرية التي من المفترض أن تعبر عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي”.
واعتبر أن “هذه الادعاءات الكاذبة لا يمكن أن تبرر فشل أو إخفاء المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقية لهذا البلد، والتي تؤثر على قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري، بما في ذلك الشباب”.
وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الجزائري حول المؤسسات البنكية والطيران الوطني المغربي، “تشهد على جهل عميق لا يمكن تفسيره بالمعايير الأساسية لعمل الجهاز المصرفي والطيران المدني على الصعيد الوطني والدولي”.
وكانت وسائل إعلام عربية وجزائرية نقلت، أمس الجمعة، تصريحات لوزير الخارجية الجزائري، في “منتدى رؤساء المؤسسات” في العاصمة الجزائرية، رفض فيها وصف المغرب بأنه “المثال الذي يحتذى به في إفريقيا بالنظر لاستثماراته”.
واعتبر أن المغرب “لا يقوم باستثمارات في إفريقيا كما يشاع، بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش”، مشيرا أن “الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية”، دون مزيد من التفاصيل.
يعتبر النظام الجزائري من بين الأنظمة الأكثر فساد وغباء في العالم نتوقع منه المزيد من التعقيدات والأزمات ولهاذ يجب على المغاربة والمجتمع الدولي الحذر من أخطاء هذا النظام الغير الشرعي أصلا لأن المغرب جزءا لا يتجزأ من هاذا المجتمع الدولي.
وأي خطء ارتكبه النظام الجزائري الفاسد الغبي الذي أصبح يتخبط يميناً وشمالا سوف يكون كارثة .
ما صرح به الوزير الجزائري للخارجية هو الحقيقة التي لا تحتاج الى دليل فدولة تشجع زراعة الحشيش ومخصصة لذلك منطقة كاملة هي في اتساع من سنة أخرى دون مكافحة للحد منه لابد أن تحوم حولها الشكوك من جميع الجوانب ولا يوجد تفسير آخر غير هذا .
واذا نظر الى الكميات المحتجزة من طرف الامن الجزائري وكذا الاسباني والتي تقدر بمئات الاطنان وكانت السبب في توتر العلاقات وغلق الحدود
واذا أخذنا بعين الاعتبار ما أعلنه الاتحتد الاوروبي والامم المتحدة بأن المغرب أصبح أول منتج في العالم للقنب الهندي متفوقا على أفغانستان ،
كل هذا يجعل المغرب في دائرة الاتهام لان لم يبذل أي جهد للحد من زراعته ومكافحة تهريبه مهددا بذلك السلامة الصحية لكل المنطقة والقارة ،يجب أن يأتي يوم ليضع الجميع المغرب أمام الواقع وما تصريح وزير خارجية الجزائر الا تحصيل حاصل حيث الرجل قال هذا ما قاله له أيضا بعض رؤساء حكومات افريقية
السيد عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري لم يأت بشئ جديد فيما صرح به عن المغرب، وأن ماقاله السيد الوزير من بيع الحشيش وتبيض أموالها في بنوك خارجية لست جديدة وغالبية الجزائريين مطلعون على هذا الأمر،، ومساهل لم يكشف عن شيئ يجهله الناس لأن المسألة متداولة بكثرة في الجزائرويعلمها القاصي والداني، وهذا منذ مدة ليست بالقصيرة طبعا..
تصريحات الوزير الجزائري صيبيانية تعبر عن حقد دفين وعن التخبط الذي يعيش فيه النظام الجزائري بعدما أوصل بلده إلى حافة الإفلاس وفشل في تحقيق هذفه في تقسيم المغرب الذي عرف كيف يدير معركة وحدته الترابية