المغرب تستدعي القائم بأعمال السفارة الجزائرية في الرباط

“القدس العربي”- وكالات: استدعت الخارجية المغربية، مساء الجمعة، القائم بأعمال سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد بما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة”، لوزير الخارجية الجزائري (عبد القادر مساهل)، اتجاه المغرب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وقال بيان الخارجية إنه “على إثر التصريحات الخطيرة للغاية التي أدلى بها (مساهل) حول السياسة الإفريقية للمملكة المغربية تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط”.

وأضاف البيان أن الخارجية أبلغت القائم باعمال السفارة الجزائرية بالرباط بطبيعة “التصريحات غير المسؤولة، بل الصبيانية، التي جاءت من رئيس الدبلوماسية الجزائرية التي من المفترض أن تعبر عن المواقف الرسمية لبلاده على الصعيد الدولي”.

واعتبر أن “هذه الادعاءات الكاذبة لا يمكن أن تبرر فشل أو إخفاء المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحقيقية لهذا البلد، والتي تؤثر على قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري، بما في ذلك الشباب”.

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الجزائري حول المؤسسات البنكية والطيران الوطني المغربي، “تشهد على جهل عميق لا يمكن تفسيره بالمعايير الأساسية لعمل الجهاز المصرفي والطيران المدني على الصعيد الوطني والدولي”.

وكانت وسائل إعلام عربية وجزائرية نقلت، أمس الجمعة، تصريحات لوزير الخارجية الجزائري، في “منتدى رؤساء المؤسسات” في العاصمة الجزائرية، رفض فيها وصف المغرب بأنه “المثال الذي يحتذى به في إفريقيا بالنظر لاستثماراته”.

واعتبر أن المغرب “لا يقوم باستثمارات في إفريقيا كما يشاع، بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش”، مشيرا أن “الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية”، دون مزيد من التفاصيل.