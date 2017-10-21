تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على مسجد للشيعة في كابول

“القدس العربي”- وكالات: أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) تبنيه الهجوم الذي استهدف مسجدا للشيعة في كابول وأدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم نساء وأطفال الجمعة، وذلك في بيان صدر عن “ولاية خراسان” التي تعد فرعا للتنظيم في أفغانستان وباكستان وتم الحصول عليه السبت.

وقتل أكثر من 70 شخصا الجمعة في اعتداءين استهدفا مسجدين في أفغانستان، شيعي في العاصمة وسني في وسط البلاد في آخر حلقات العنف الذي يضرب هذا البلد.

وجاء في البيان الذي تناقلته حسابات جهادية على تطبيق “تلغرام” ان “الاخ الاستشهادي أبو عمار التركماني تمكن من الانغماس بسترته الناسفة في معبد للرافضة المشركين” في كابول وانه “فجر سترته وسط جموعهم”.

الا أن البيان لم يشر إلى الاعتداء الثاني الذي استهدف مسجدا سنيا في وسط البلاد الجمعة واوقع 20 قتيلا على الاقل وعشرة جرحى، بحسب حصيلة رسمية.

وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ينشط في افغانستان منذ العام 2015.

سقوط صاروخين على الأقل قرب مقر قيادة الناتو في كابول

أعلن مسؤول أن صاروخين على الأقل سقطا، صباح السبت، بالقرب من مقر بعثة الدعم المطلق، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ووفقا للمسؤول الأمني، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، سقط الصاروخان بالقرب من مقر الناتو فى منطقة وزير اكبر خان شديدة الحراسة، بحسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.

وقال إن الصواريخ أطلقت في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، تلتها انطلاق أجهزة الإنذار في مقر بعثة الناتو، والعديد من السفارات في المنطقة الخضراء، حيث سمع أيضا انفجار بصوت عال.

ولم تعلن أى جماعة حتى الان مسئوليتها عن الهجوم، وهى الاخيرة فى سلسلة من الهجمات القاتلة التى أسفرت عن مقتل المئات.

يأتي سقوط الصواريخ عقب هجمات شنتها طالبان الخميس على قاعدة عسكرية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان ما اسفر عن مقتل 43عنصرا من قوات الأمن.