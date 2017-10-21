أردوغان وبوتين يتّفقان على مواصلة التعاون والتنسيق بالقضايا الإقليمية

“القدس العربي” – وكالات: اتّفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة التعاون الوثيق والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين، الليلة الماضية، حسب ما ذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية للأناضول، الجمعة.

وقالت المصادر الرئاسية، إن الرئيسان تبادلا خلال المكالمة الآراء حول العلاقات بين تركيا وروسيا، والتطورات الإقليمية.

كما تطرقا إلى جهود تفعيل مناطق “خفض التوتر” في سوريا، وخاصة بمحافظة “إدلب”، فضلاً عن مفاوضات “أستانة”.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقاً لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.

وفي إطار الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن “مناطق خفض التوتر”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ومنذ الأحد الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب – عفرين، بهدف مراقبة “منطقة خفض التوتر” في إدلب.

من جهة أخرى، رحّب أردوغان وبوتين بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 21.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما تناولت المكالمة الهاتفية، التعاون القائم بين تركيا وروسيا في قطاعات التجارة والاقتصاد والطاقة.

فيما أكّد الرئيسان أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تُساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي.