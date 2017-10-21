إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة بعد هجوم بسكين في ميونيخ

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت الشرطة الالمانية ان أربعة أشخاص أصيبوا بجروح “طفيفة” بعدما هاجمهم رجل بسكين صباح السبت في ميونيخ (جنوب)، بدون ان تتمكن من اعطاء تفاصيل عن دوافع المهاجم.

وكتبت شرطة ميونيخ على حسابها على تويتر انه لم تسجل “اي جروح قاتلة” لدى الضحايا.

وقال ناطق باسم شرطة ميونيخ لوكالة فرانس برس ان أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة” بطعنات سكين.

وأوضحت متحدثة اخرى باسم الشرطة ان الرجل هاجم حوالى الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش عدداً من المارة في خمسة مواقع في محيط منطقة روزنهايمر بلاتس شرق وسط المدينة.

من جهة اخرى، اعلنت الشرطة على تويتر ان المهاجم “ما زال فاراً”، داعية السكان الى البقاء في بيوتهم.

وذكرت الشرطة المحلية ان الرجل الاربعيني، هرب على “دراجة هوائية سوداء” ويرتدي “بنطالاً رمادياً” وسترة رياضية. واضافت انه يحمل ايضاً “حقيبة ظهر” وبساطاً عازلاً خاصاً بالمخيمات.

واكدت الشرطة “نبحث عن منفذ الهجوم بكل قوات الشرطة المتوفرة”. وقالت ان اسباب الهجوم غير معروفة حالياً.

وكانت ميونيخ في تموز/يوليو 2016 مجزرة ارتكبها مراهق الماني ايراني مختل عقلياً قام بقتل تسعة اشخاص في مركز تجاري قبل ان ينتحر.