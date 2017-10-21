الإيطالية لورا ميسي.. لم تجد فارس أحلامها فتزوجت نفسها !!

(د ب أ): لم تكن لورا ميسي بحاجة إلى البحث عن فارس أحلامها، واختارت بدلا من ذلك أن تتزوج نفسها.

وأعلنت ميسي (40 عاما) في أيلول/ سبتمبر أمام 70 فردا من أقاربها وأصدقائها: “أنا، لورا، أقبل نفسي زوجة لي”، وتبدأ الكاميرا بالتصوير بينما تضع الخاتم في إصبعها وتتعهد لنفسها بالوفاء الأبدي.

وبعد أن تركت لورا وراءها علاقة منهارة استمرة 12 عاما مع شريك لها، اتفق معها مدرب اللياقة البدنية على أن تتخذ تلك الخطوة غير العادية ليس من باب اليأس، ولكن كوسيلة إيجابية للتعبير عن حبها العميق لنفسها.

وبفستان الزفاف الأبيض مع باقة بيضاء من الورود ووصيفات الشرف وكعكة مزينة، زفّت ميسي نفسها على نفسها في مطعم ببلدة فيمركاتي شمالي إيطاليا.

ولم تكن ميسي تعلم في ذلك الوقت أن ذلك الزفاف سيدفعها بسرعة إلى النجومية في وسائل الإعلام بإيطاليا – وهو أمر تقول إنه مريح جدا لها، حيث إنها تُبيّن أن الحب لا يعرف حدودا.

وتقول ميسي لوكالة الأنباء الألمانية: “أنا أؤمن بالحب، لا القصص الخيالية، ويمكن أن يتم الزواج أيضا بدون فارس الأحلام الخرافي .. أنا مقتنعة بأنه يتعين عليك أن تحب نفسك أولا قبل أن تحب شخصا آخرا”.

وثمة كثير من الأشخاص رفضوا خطتها للزواج من نفسها باعتبار أن ذلك هراء. ولكن عندما أقامت حفل زواج كامل “كانت الدموع تزرف حتى من أعين الرجال” كما ذهبت أيضا لقضاء شهر العسل وحدها.

وتقول ميسي التي باتت صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مليئة الآن بعروض الزواج من رجال: “أنا سعيدة للغاية”.

وتنضم ميسي بذلك إلى اتجاه موجود بالفعل منذ فترة طويلة وخاصة في الولايات المتحدة وحتى له اسمه الخاص وهو “سولوجامي” أو الزواج من النفس.

وهناك أيضا نماذج بارزة. فكانت الشخصية الخيالية “كاري برادشو” التي جسدتها الممثلة سارة جيسكيا باركر، قد أقامت حفل زفاف لنفسها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي “سكس آند ذا سيتي”، وكان سببها في ذلك أنها سئمت من حفلات زواج الآخرين، ويمكنها أن تشتري لنفسها زوجا من الأحذية باهظة الثمن كهدية زفاف.

وقبل أن تقبل ميسي على هذا الزواج، سبق لرجل في الواقع أن تزوج من نفسه في إيطاليا أيضا.

وبطبيعة الحال، تسبب اتجاه الزواج من النفس في انتشار سريع لعروض تجارية. فعلى سبيل المثال، ومقابل مبلغ يتراوح بين 50 إلى 230 دولارا، تبيع شركة أمريكية مجموعة مقتنيات تسمى “تزوجت نفسي” وهي عبارة عن خاتم وتعليمات بشأن حفل الزفاف، بما في ذلك تعهدات الزفاف المعدلة خصيصا لهذا الغرض.

وتؤكد ميسي أنها لم تسمع من قبل عن كل هذا قبل أن تعقد قرانها على نفسها. فعندما أصبحت ذائعة الصيت على الإنترنت ولم يعد بوسعها رفض طلبات لإجراء مقابلات معها، علمت أن آخرين قد سبقوها في هذا السبيل.

وتقول: “قرأت أيضا عن وكالة في آسيا تقدم رجالا لاستعارتهم في حفل زفاف”.

لكن إذا كان الزواج من النفس يمكن تقنينه في بعض الدول، فإنه لن يمضي بسلاسة في دول أخرى مثل ألمانيا المتمسكة بشدة بالقواعد والقوانين.

ولم يتلق جيرهارد بانجيرت، المدير الإداري للرابطة الاتحادية الألمانية لأمناء السجل، مثل هذا الطلب من قبل مطلقا. وأضاف: “لا يمتثل هذا للقانون الألمانى على أي حال”، مضيفا أن الزواج يمكن ان يتم حاليا بين شخصين فقط.

وقد يثير المتشككون المتشددون بعض الاعتبارات، مثل خطر أن تهجر نفسك في يوم الزفاف. وإذا كانت المرأة التي تزوجت نفسها قد وقعت في حب شخص آخر بعد ذلك، فهل تحتاج إلى الطلاق الرسمي أو الرمزي قبل الزواج مرة أخرى؟ . في الوقت نفسه، قال خبير شؤون العُزّاب والعلاقات العاطفية، كريستيان تيل، إنه لا يعتقد أن زواج الشخص من نفسه يمكن أن يكون أكثر سعادة من الزواج التقليدي، لأن مسألة فشل العلاقات الماضية تظل بدون حل.

وأضاف: “يجب أن تسأل نفسك كيف تجد علاقة تتم بشكل أفضل من الأخيرة”. وأوضح أن زواج الشخص من نفسه يتجنب فقط تلك المسألة ويعمل كفكرة مبتذلة حول احتياج المرء إلى حفل زفاف لإظهار الحب لنفسه.

وقال: “رغم ذلك ، يمكنني أن أحب نفسي دون الزواج من نفسي”.

لكن ميسي مقتنعة تماما بشرعية زواجها وديمومته . إذ تقول “طلاقي من نفسي مستحيل. زواجي سيكون واحدا من بين قلة من الزيجات التي هي حقا من أجل الحياة”.