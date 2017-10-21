ترامب يسمح لسلاح الجو باستدعاء طيارين قدامى لحل أزمة النقص في العدد

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما يسمح لسلاح الجو باستدعاء ما يصل إلى ألف طيار متقاعد إلى الخدمة الفعلية كحل لأزمة النقص في عدد الطيارين.

ويعاني سلاح الجو منذ سنوات من صعوبة الابقاء على الطيارين الذين غالبا ما ينجذبون إلى خطوط تجارية تدفع رواتب أعلى.

كما إن الطيارين يفضلون احيانا ترك الخدمة العسكرية بسبب الاجهاد الناتج عن عمليات الانتشار المطولة في الخارج.

وقال الضابط غاري روس أحد المتحدثين باسم البنتاغون في بيان “نتوقع ان يقوم وزير الدفاع بتفويض السلطة إلى وزير سلاح الجو لاستدعاء ما يصل إلى ألف طيار متقاعد لفترة تصل إلى 3 سنوات”.

وكان سلاح الجو مخولا في السابق استدعاء 25 طيار فقط.

وقال روس “إن النقص في أعداد الطيارين هو تحد على مستوى وطني يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية على كافة جوانب قطاعي الطيران الحكومي والتجاري لسنوات قادمة”.

ورحب سلاح الجو بالقواعد الجديدة لكنه قال ان ليس بامكانه اعطاء تفاصيل قبل تلقي التوجيهات.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو اريكا يبسن “ان سلاح الجو سيحرص في مساعيه لايجاد مبادرات مختلفة لمواجهة النقص، على ابقاء التوازن بين الاعداد الجديدة والبرامج الطوعية للطيارين المتقاعدين والاكبر سنا وذلك من أجل الحفاظ على عدد متوازن من الطيارين ذوي الخبرة في السنوات القادمة”.

وكان الجنرال ستيفن ويلسون، نائب رئيس أركان سلاح الجو قال في وقت سابق هذا العام امام الكونغرس ان سلاح الجو بحاجة إلى 1,555 طيار و3,400 عامل صيانة للطائرات.

واعلن سلاح الجو زيادة الرواتب ومحفزات للطيارين وطلب من شركات طيران عرض حلول لنقص عدد الطيارين.