وزارة الهجرة العراقية: 120 ألف شخص نزحوا من كركوك وطوزخورماتو

“القدس العربي” – وكالات: قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، إن نحو 120 ألف شخص نزحوا من محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو (تابع لمحافظة صلاح الدين) منذ بدء القوات العراقية حملة عسكرية الاثنين الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن النازحين فروا إلى محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم شمالي البلاد، وذلك تحسباً من وقوع اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة (قوات إقليم الشمال).

ولفتت إلى أنها قدمت ما لديها من مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين الأكراد من كركوك وطوز خورماتو في أربيل والسليمانية.

وفرضت القوات العراقية خلال حملة أمنية خاطفة على مدى الأيام الماضية، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، ومن ضمنها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وسيطرت القوات العراقية على الغالبية الساحقة من مساحة المناطق المتنازع عليها لتنهي بذلك وجود البيشمركة فيها منذ العام 2014.

وتشمل المناطق المتنازع عليها محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وكانت الأمم المتحدة قد عبرت قبل يومين عن قلقها من تلقيها تقارير تفيد بعمليات حرق لمنازل ومتاجر لأكراد في طوزخورماتو وكركوك، فضلا عن عمليات نزوح قسري.