تركيا: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

“القدس العربي” – وكالات: أعلن الجيش التركي، السبت، تحييد 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في ولاية بينجول شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة اليوم، “إنه تم تحييد 4 إرهابيين مسلحين من( بي كيه كيه ) في عملية جوية بريف جانج، أثناء استعدادهم لشن هجمات على مواقع عسكرية في المنطقة”.

يذكر أن الجيش التركي يستخدم كملة “تحييد” للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر العناصر المسلحة التي يخوض قتالاً ضدها.

وفي السياق، أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، في بيان لها، “إن القوى الأمنية دمرت ست مغارات كان يستخدمها أعضاء المنظمة الإرهابية”.

وأضاف البيان “إن العملية الأمنية التي بدأت في 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري ضد إرهابيي “بي كيه كيه ” في أقضية “ليجة” و”قولب” و”سيلفان” بالولاية، انتهت أمس الجمعة بنجاح”.

وذكر أن القوى الأمنية عثرت على العديد من المستلزمات المعيشية، و4 بنادق صيد غير مرخصة، و251 كيلو جراماً من مخدرات “الماريجوانا”، و185 كيلو جراماً من “القنب الهندي”.

وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه بأنه منظمة إرهابية انفصالية، بشن هجمات تستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، التي وتقوم في المقابل باستهداف عناصر الحزب ومواقعه داخل البلاد وفي شمال العراق.