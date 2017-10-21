تعليق دوري كرة القدم في أوروغواي بسبب إضراب اللاعبين

(د ب أ): قرر مجلس رابطة دوري كرة القدم في أوروغواي، والمكون من رؤساء أندية الدوري، تعليق مباريات البطولة وعدم استئنافها لحين انتهاء إضراب اللاعبين.

وقال ليوناردو جويكوتشيا رئيس نادي دانوبيو: “الحقيقة أننا أوقفنا البطولة”.

وكانت الأزمة التي تهدد النشاط الرسمي لكرة القدم في أوروجواي اشتعلت يوم الأربعاء الماضي عندما قرر نحو 500 لاعب محترف بدء إضراب للمطالبة باستقالة مسؤولي “موتيوال” وهي النقابة الخاصة باللاعبين المحترفين في أوروجواي وذلك بسبب اعتراض اللاعبين على سوء إدارة النقابة.

وقال نجم كرة القدم السابق إنريكي سارافيا رئيس “موتيوال” إن مجلس النقابة سيجتمع يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وتضم النقابة في عضويتها نحو 900 لاعبا محترفا فيما تؤكد جبهة اللاعبين المضربين أن الإضراب يشمل أكثر من 500 لاعبا من هؤلاء اللاعبين.