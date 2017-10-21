الخارجية الروسية: لا مبرر لفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران

“القدس العربي” – وكالات: قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، السبت، إنه لا يوجد مبرر لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن ريابكوف قوله، إن بلاده “مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وغير مستعدة للتفاوض على أي تعديلات بالاتفاق، خاصة وأن طهران ملتزمة في تنفيذ كافة التزاماتها”.

وأضاف أن واشنطن لم تقدم أي إعلان رسمي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن مطالب الرئيس ترامب طرحت الكثير من التساؤلات.

وتابع “حان الوقت للتشاور والتحليل والنظر في مختلف الخيارات”.

وطالب المسؤول الروسي الإدارة الأمريكية بضرورة ألا تنسى التزاماتها تجاه الأمن الإقليمي والدولي، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.

وقال أيضاً إن فشل الاتفاق النووي الإيراني، سيكون بمثابة فشل لكل سياسات “الحد من انتشار الأسلحة النووية” في كل العالم.

كما وصف طرح ترامب لاحتمالية خروجه من الاتفاق النووي مع طهران، بأنه يؤكد على أن واشنطن تتعامل مع قضايا أمنية دولية بنفس طريقة تعاملها مع القضايا المحلية الأمريكية.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الأمريكي هدّد في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها مؤخراً، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة “عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.

وأبرمت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يوليو/ تموز 2015، اتفاقاً مع إيران، وافقت بموجبه الأخيرة على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب البرنامج.

ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده المصادقة على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.