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مقتل 15 طالباً عسكرياً في هجوم على حافلة عند الأكاديمية العسكرية في كابول

Oct 21, 2017

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“القدس العربي” – وكالات: قتل 15 طالباً عسكرياً، في هجوم انتحاري على حافلتهم في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر السبت، طبقاً لما ذكرته قناة “تولو.نيوز″ التلفزيونية اليوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية دولت وزيري حصيلة القتلى، قائلاً إن أربعة آخرين أصيبوا.

وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند بوابة الدخول المؤدية لأكاديمية “مارشال فهيم” العسكرية” بالقرب من ميدان كامبار.

وكانت الحافلة تقل طلاباً متدربين بمستشفى “داوود خان” العسكري.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق ثلاثة صواريخ على الاقل على منشآت أجنبية حوالي الساعة السادسة صباح السبت.

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