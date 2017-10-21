مسلحون يقتلون 12 من قوات الأمن في النيجر قرب الحدود مع مالي

“القدس العربي”- (وكالات): قال مصدران أمنيان إن مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة ودراجات نارية قتلوا 12 على الأقل من أفراد قوات الأمن وأصابوا العديد في هجوم على قاعدتهم في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي اليوم السبت.

وتقع القرية على بعد بضعة عشرات من الكيلومترات من منطقة قتل فيها متشددون أربعة جنود أمريكيين في كمين في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول وهو ما سلط الضوء على مهمة مكافحة الإرهاب الأمريكية في النيجر التي تشمل أراضيها منطقة شاسعة من الصحراء الكبرى.

وأضاف المصدران أن المسلحين عبروا الحدود من مالي وانطلقوا بالشاحنات والدراجات النارية حتى قرية أيورو التي تبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود ثم نفذوا الهجوم.

وقال مصدر أمني في موقع الهجوم “كانوا مدججين بالسلاح. كان بحوزتهم قاذفات صواريخ وبنادق رشاشة. جاءوا في أربع مركبات كل منها تقل نحو سبعة مقاتلين”.

وأضاف أن أحد المهاجمين قتل في تبادل لإطلاق النار. وقال متحدث باسم الجيش في النيجر إن ليس بإمكانه تأكيد أي تفاصيل عن الهجوم.

وذكر مصدر أمني في المنطقة أن تعزيزات من جيش النيجر منعت الجناة أثناء محاولتهم عبور الحدود للعودة إلى مالي مما أثار معركة شرسة بالأسلحة.

ومن المعروف أن العديد من الجماعات الإسلامية المتشددة والميليشات العرقية المسلحة تسليحا قويا تنشط في المنطقة قرب الحدود مع مالي. ووقع 46 هجوما مسجلا على الأقل في المنطقة منذ بدايات العام الماضي.

لكن مسؤولين أمنيين يشتبهون في أن جماعة متشددة جديدة تدعى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى تقف وراء العديد من تلك الهجمات بما في ذلك الكمين الذي نصب لدورية مشتركة بين قوات من النيجر وقوات أمريكية.