الخارجية الأمريكية: “أوجلان” شخص غير جدير بالاحترام

“القدس العربي” – وكالات: قالت الخارجية الأمريكية، إن عبدالله أوجلان، زعيم منظمة “بي كا كا”، “شخص لا يستحق الاحترام”، لافتة الى أن منظمته، مدرجة على القائمة الأمريكية للإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدز ناورت، السبت، في تعليق منها على سؤال حول رفع صورة “أوجلان” في الرقة السورية(شمال)، قبل أيام.

ودعت المتحدثة كافة الأطراف في المنطقة إلى الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها زيادة التوتر، موضحة أنّ تحرير الرقة “جاء نتيجة جهد كافة السوريين”.

واعتبرت ناورت تحرير الرقة “نصراً لجميع السوريين”.

وأكدت على ضرورة تسليم الرقة وكافة المناطق المحررة إلى إدارات مدنية تحترم حقوق الإنسان.

والأربعاء الماضي، رفعت عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا، والتي تشكل منظمة “ب ي د/ بي كا كا” عمودها الفقري، صورة كبيرة لـ”أوجلان” بأحد ميادين الرقة، بعد احتلالها المدينة، إثر خروج عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) الإرهابي منها.

والثلاثاء الماضي، أعلن تنظيم “ب ي د”، فرض سيطرته بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.