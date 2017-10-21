ترامب يعتزم كشف السرية عن ملفات اغتيال كنيدي

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إنه سيسمح بإصدار ما تبقى من ملفات ظلت طي السرية، حول اغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي عام 1963.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر: “سأسمح، كرئيس، بفتح ملفات جيه إف كيه (مستخدماً الحروف الأولى من اسم جون إف كنيدي) التي ظلت مغلقة منذ فترة طويلة”.

ومن المقرر أن يتم نشر تلك السجلات في 26 تشرين أول/أكتوبر بموجب قانون لعام 1991، يسمح بكشف السرية عن الملفات التي يمضي عليها 25 عاماً، ما لم يقرر الرئيس أن إصدار هذه الملفات سيضر بالمسائل الدفاعية والاستخباراتية وتنفيذ القانون أو العلاقات الخارجية.