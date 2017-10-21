الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة إيرانية على متنها 19 بحارا

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها “ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحارًا، قبالة سواحل أرخبيل سقطرى، شرقي البلاد”.

وقال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “تم ضبط السفينة الإيرانية، وهي في ساحل مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب”.

وأوضح أنه “تم ضبط السفينة من قبل الصيادين في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى”.

وحسب وكالة “سبأ الحكومية، استعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه برئاسة بن دغر، في مدينة عدن (جنوب) عملية ضبط السفينة “التي تستمر التحقيق في تفاصيل حمولتها ومصدر تموينها”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جاء الإعلان بالتزامن مع تجدد الاتهامات لطهران بنقل أسلحة لحلفائها من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) عبر السواحل اليمنية، وإعلان الإدارة الأمريكية مساندة الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإيرانية حول ما ذكرته الحكومة اليمنية.