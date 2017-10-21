العبادي يدعو دول المنطقة لطي صفحة الحروب والخلافات 

“القدس العربي”- (وكالات): دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دول المنطقة لطي صفحة الحروب والخلافات، وإعادة صياغة العلاقات السياسية وفق أسس “سليمة ودائمة” مبنية على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في بيان لمكتب العبادي، قال إنه يطرح من خلاله “مشروع ورؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب”.

وقال العبادي إن “الصراعات الدائرة بالمنطقة لم ولن تجلب لشعوبنا سوى الدمار والتخلف، وقد تسببت بنزيف هائل للطاقات البشرية والطبيعية، وضياع لفرص التنمية والتقدم”.

وبيّن أن “إطفاء هذه النزاعات المدمرة وحقن الدماء، ووقف سياسات التدخل لإذكاء الصراعات، هي القاعدة الصحيحة والبديل الوحيد للانطلاق لعهد جديد من التعاون والبناء”.

وأضاف أنه “من الخطأ أن تنظر دول المنطقة لمصالحها بشكل منعزل عن مصالح الآخرين، ورؤيتنا تتمثل في العمل بشكل مشترك؛ لبناء مصالحنا واقتصادياتنا بشكل تكاملي دون معزل عن بعضنا البعض”.

وأشار إلى ضرورة “السعي لتأسيس علاقات دائمة وعميقة وراسخة، بين شعوبنا وألا نقصرها على العلاقة بين الحكومات، لأن العلاقة بين الشعوب تضمن استقرار العلاقات أمام التحولات السياسية”.

كما شدد العبادي على وجوب إعطاء “بارقة أمل كبيرة للشباب وألا يتركوا نهبا للإرهاب والفكر المنحرف والدخيل الذي يستغل طاقاتهم بالاتجاه السلبي وينقلهم من خندق البناء لخندق القتل والهدم”.

وأكد ضرورة “العمل والتنسيق لنهوض المنطقة ككل حيث لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والرفاه في المنطقة إذا بقيت الهوة كبيرة بين شعوب غنية وأخرى فقيرة”.

ولفت رئيس الحكومة العراقية، أن “انشغال دول المنطقة بالصراعات فيما بينها وعدم استثمارها لمواردها بالشكل الأمثل همّش دورها محليا وعلى المستوى العالمي”.

جاءت هذه المبادرة بوقت بدأ فيه العبادي زيارة للمملكة العربية السعودية، ضمن جولة تشمل دول في المنطقة، بحسب ما أفاد به مكتبه في وقت سابق اليوم دون الكشف عن الدول الأخرى التي سيزورها العبادي.

كما تأتي هذه الدعوة في وقت أوشك فيه العراق على استعادة كامل أراضية من سيطرة تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة.

إقليم شمال العراق يرحب بدعوة واشنطن وقف المواجهات

من جهة أخرى، رحبت إدارة إقليم شمال العراق، السبت، بدعوة واشنطن وقف المواجهات بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وأضافت في بيان لها، أنها مستعدة لدعم وقف إطلاق النار من خلال تنسيق يشمل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة” (داعش)، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وجدد البيان دعوة الإقليم “لإجراء الحوار مع بغداد في أسرع وقت، وفي إطار الدستور”، مشدداً ضرورة أن “يكون الحوار من دون شروط مسبقة”.

وفي وقت سابق السبت، أبدت واشنطن قلقها من الاشتباكات التي وقعت بين البيشمركة والقوات الاتحادية في محيط ناحية “التون كوبري”، شمالي العراق، داعية جميع الأطراف إلى إيقاف أعمال العنف.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سيطرة القوات الاتحادية على الناحية، بعد أيام قليلة من فرضها السيطرة على مناطق متنازع عليها مع أربيل، أبرزها مدينة كركوك.

وسبق أن سيطرت البيشمركة على تلك المناطق صيف 2014، عقب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم “الدولة” الإرهابي، شمالي البلاد وغربيها.

وتشمل المناطق المتنازع عليها محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).