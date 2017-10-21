أمريكا تحذر من هجمات إلكترونية على منشآت للطاقة والطيران والمياه

“القدس العربي”- (وكالات): أصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرا نادرا للجمهور من شن حملات تسلل إلكتروني على مؤسسات للطاقة وأخرى صناعية في أحدث دليل على أن هذا النوع من الهجمات يشكل خطورة على صناعة الطاقة وغيرها من البنى التحتية العامة.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الإتحادي الأمريكي تقريرا نشر عبر رسائل البريد الإلكتروني، مساء أمس الجمعة، ورد فيه أن منشآت صناعية في مجالات الطاقة النووية والطاقة والطيران والمياه وغيرها من الصناعات الحيوية، إضافة إلى جهات حكومية، تتعرض لهجمات تسلل إلكتروني منذ شهر مايو/ أيار على الأقل.

وحذرت الوزارة والمكتب من أن المشاركين في عمليات التسلل الإلكتروني نجحوا في التسلل إلى بعض الشبكات التي استهدفوها دون أن تحدد أي ضحايا أو تصف أي حالات للتخريب.

ولم يتسن الاتصال بممثلين لوزارة الأمن الداخلي أو مكتب التحقيقات الاتحادي، اليوم السبت، للتعليق.

وقال التقرير إن وزارة الأمن الداخلي “على ثقة بأن هذه الحملة لا تزال مستمرة ولا يزال ممثلو التهديد يسعون نحو (تحقيق) أهدافهم في حملة طويلة المدى”.