قطر الخيرية تسلم 50 مشروعا مدراً للدخل لأيتام اندونيسيا

الدوحة “القدس العربي” -من اسماعيل طلاي:

سلمت قطر الخيرية 50 مشروعاً مدراً للدخل لأسر الايتام والأسر الفقيرة بمحافظة آتشيه بجزيرة سومطرة في إندونيسيا، شملت محلات تجارية، وأعمال حرفية منزلية، وتربية المواشي، وماكينات خياطة، وغيرها، ، بحضور ممثلين عن محافظ آتشيه، ومدينة آتشيه بيسار، ووزير الشئون الدينية، إضافة إلى أكثر من 200 شخص من الأيتام والعائلات الفقيرة والعائلات المستفيدة من المشاريع.

وفي كلمة له خلال حفل التدشين، قال كرم زينهم، مدير مكتب قطر الخيرية في اندونيسيا: “نحتفل اليوم في آتشيه بعد 12 عاما من تدخل قطر الخيرية في إندونيسيا، حيث بدأت المسيرة الخيرية من آتشيه في أعقاب حادثة تسونامي، لذا فإن آتشيه مازالت لها مكانة في قلوب العاملين في قطر الخيرية والمتبرعين الكرام”، مضيفا “هدف قطر الخيرية هو دعم المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من دائرة الفقر إلى عائلات تعتمد على نفسها مستقبلا”.

وأشار إلى أن “قطر الخيرية قد نفذت منذ نشأتها حوالي 6500 مشروع في إندونيسيا، وتكفل حتى الآن 2500 يتيم نصفهم في محافظة آتشيه لوحدها”.

وبدوره، قال حسن الدين دارجا ممثل محافظ آتشيه: “تشكر حكومة أتشيه وتوجه أسمى آيات التقدير لأهل قطر والمتبرعين فيها على ما قدموا و أنفقوا لصالح الشعب الأندونيسي وخاصة لشريحة الأيتام والأسر الفقيرة”، منوها إلى أن “سكان أتشيه سعيدون وفرحون، وهم يستلمون المشاريع المدرة للدخل التي ستغير حياتهم إلى الأفضل”.

وأشار إلى أن “مدينة أتشيه بيسار حصلت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام كبير من قطر الخيرية تمثل في كفالة الأيتام والمشاريع المدرة للدخل وغيرها من البرامج الخيرية التي قد تم تنفيذها في هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “المدن الأخرى ما زلت تنتظر مثل هذه المساعدات من قطر الخيرية”.

وأضاف: “إن استلام أسر الأيتام والفقراء للمشاريع المدرة للدخل خير دليل على سخاء وكرم أهل قطر”، مؤكدا بأن “هذا العطاء الكبير لا يمكن تقديره بأي شيء مادي، داعيا الله أن يبارك لأمير قطر وأهلها على كرمهم وسخائهم ودعمهم لشعب أتشيه”.

بدروه، أثنى محمد علي، ممثل رئيس مدينة آتشيه بيسار على مساعدات قطر الخيرية، والتعاون في توفير جملة مشاريع مدرة للدخل ستساهم حتماً في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان مدينة أتشيه بيسار.

وقال: “نحن على يقين أن هذه المساعدات ستمكن أهالي مدينة أتشيه بيسار على الاعتماد على أنفسهم معيشيا”، مؤكدا أن “شعب اتشيه لا يمكن أن ينسى فضل متبرعي ومواطني دولة قطر، الذين وقفوا بجواره في أحداث تسونامي آتشيه”.