ترامب يقول إن تحرير الرقة “نقطة تحول” في الحرب على “الدولة”

“القدس العربي”- (وكالات): اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي سيشكل “نقطة تحول هامة” في الحرب على التنظيم.

وقال ترامب في بيان إن “قوات سوريا الديمقراطية شريكتنا في الحرب ضد تنظيم داعش، انتزعت بنجاح السيطرة على مدينة الرقة التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة له”، مضيفا “قواتنا قامت نتيجة للعمل المشترك بتحرير المدينة بالكامل من داعش”

وتابع قائلا “قريبا سننتقل إلى مرحلة جديدة سنقوم في إطارها بخفض مستوى العنف في سوريا ودعم قوات الأمن المحلية وتهيئة الظروف الملائمة لإحلال سلام دائم بطريقة تنهي التهديد المشترك لأمننا مرة أخرى”.

وأردف “سندعم مع حلفائنا المسارات الدبلوماسية لإنهاء العنف وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم، وتهيئة عملية انتقالية سياسية تنهي معاناة الشعب السوري”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل تنظيم “ب ي د” الفرع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية غالبية عناصرها، فرض سيطرتها بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر تنظيم “الدولة” الإرهابي فيها.

وعقب الإعلان عن تحرير المدينة، قامت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكياً برفع صورة كبيرة لزعيم منظمة “بي كا كا” الإرهابية، “عبد الله أوجلان” في أحد الميادين بالرقة، فيما قال أحد عناصر المليشيا “نقدم الرقة هدية لأوجلان”.