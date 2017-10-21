﻿تكنولوجيا جديدة لقياس ضغط الدم بواسطة أشعة الضوء

لندن ـ «القدس العربي»: تمكَّن علماء بريطانيون من تطوير تكنولوجيا حديثة قد تسبب ثورة في عالم الطب الحديث، حيث بفضل هذه التكنولوجيا يمكن قياس ضغط الدم بواسطة أشعة الضوء، وهو ما يعني أن مراقبة هذه المسألة الحيوية قد تصبح أكثر سهولة من أي وقت مضى وبالتالي يمكن أن يتم التعامل مع أي خلل بسرعة فائقة، وهو الأمر الذي قد يحافظ على حياة الآلاف وربما الملايين من الذين يموتون سنوياً بسبب الاختلالات في ضغط الدم.

ونجحت شركة بريطانية في ابتكار الجهاز الخاص بمراقبة ضغط الدم لهذه الغاية، على أنها أجرت عليه التجارب الناجحة على أمل أن يصبح متوفراً في الأسواق وفي متناول أيدي المستخدمين خلال الشهور القليلة المقبلة، حسب ما أوردت جريدة «دايلي ميل» البريطانية في تقرير لها.

وتعمل هذه التكنولوجيا استناداً إلى تغير حركة حزم أشعة الضوء التي تستجيب للضغط في الأوعية الدموية حيث يقوم الجهاز في تحليل هذه التغيرات الصغيرة لحساب ضغط الدم، ومن ثم تعطي النتائج فوراً.

وأظهرت دراسة أولية أن الجهاز المطور أكثر دقة من الطرق العادية التقليدية. ويذكر أن قياس ضغط الدم الطبيعي 120/80 مم زئبقي، حيث يكون هناك ارتفاع في الضغط عندما تكون النتيجة أكثر من 140/90 ما يسبب ضغطا كبيرا على القلب والشرايين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، حيث أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي للسكتات الدماغية والنوبات القلبية وكذلك فشل القلب وأمراض الكلى. ويعتبر ضغط الدم ديناميكيا ويمكن أن يتغير خلال دقيقة، لذا يهدف الجهاز الجديد الذي يحمل اسم (TLT Sapphire) إلى القضاء على ما يسمى «فرط ضغط الرداء الأبيض» أو متلازمة الرداء الأبيض، وهي حالة ارتفاع ضغط الدم بسبب الظروف السريرية المحيطة الناتجة عن القلق الحاصل أثناء زيارة المستشفيات، وذلك عن طريق إعطاء تقييم مفصل لقراءات قياس ضغط الدم.

ويأتي الجهاز بحجم الأظافر وسماكة بطاقة الائتمان، حيث يوضع على منطقة في الجلد ليبدأ بعملية القياس، ويرسل النتائج لاسلكيا إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

وطورت شركة (Tarilian Laser Technologies) البريطانية هذا الجهاز الذي يحتوي على مصباح كهربائي صغير يرسل حزما متوازية خفيفة من الضوء إلى سطح الجلد ويقوم المستشعر بقياس حركة الحزم المتناسبة مع ضغط الدم في الأوعية تحت الجلد.

وتبين أن التكنولوجيا الجديدة تتفوق على الأجهزة الموجودة حاليا في المستشفيات أو التي يستخدمها الأطباء، وذلك حسب دراسة أولية أجريت على 85 مريضا في الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم

ويجري الباحثون حاليا دراسة مستقلة في مستشفى في العاصمة لندن، من أجل مقارنة الجهاز مع مقياس خط الشرايين، الأكثر شيوعا في العناية المركزة لمراقبة ضغط الدم مباشرة في الزمن الحقيقي.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج في كانون الأول/ديسمبر المقبل قبل إطلاق الجهاز، الذي سيكلف 150 جنيها إسترلينيا، كما سيكون متاحا للاستخدام في المنازل وأقسام الجراحة العامة في المستشفيات.