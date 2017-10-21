﻿Khalil Gibran: «Le Prophète Candice»

هذه طبعة جديدة من «النبي»، عمل جبران خليل جبران الكلاسيكي، بترجمة عن الإنكليزية أنجزتها آن واد منكوفسكي. ومنذ صدوره للمرة الأولى سنة 1923، ذاع صيت الكتاب في أربع رياح الأرض، بسبب الصفة الروحية والإنشادية والغنائية والابتهالية التي اتصف بها النصّ، الذي تُرجم إلى عشرات اللغات. وفي العربية حظي «النبي» بترجمات عديدة، يُشار بينها إلى أنطونيوس بشر وميخائيل نعيمة وثروت عكاشة ويوحنا قمير ويوسف الخال وسركون بولص…

هنا مقاطع من ترجمة عكاشة:

«كم من حبّات للروح نثرتُ في هذه الطرقات، وكم من أطياف ولّدها حنيني تجري عارية بين تلالها؛ فلا أستطيع أن أنشقّ عنها إلا بأثقال وأوجاع.

ليس ما أنزعه اليوم ثوباً، بل جلدي أمزقه بيديّ هاتين.

ولستُ أنزع فكرة أخلّفها ورائي، بل هو قلب رقّ بالجوع والظمأ.

* * *

على أنه ليس لي أن أطيل البقاء؛

فالبحر الذي يهتف بكلّ الكائنات إليه يهتف بي أن أقبِلْ، ولا مفرّ من نشر الشراع.

فإنْ بقيتُ جمدتُ وتبلورتُ واحتواني قالب برغم ليل لهّاب يحرق الساعات.

ليتني أستطيع أن أصطحب معي كلّ ما حولي هنا. لكن ما السبيل؟

الصوت حين ينطلق لا يحمل معه جناحيه لسانه وشفته، لكنه يمضي وحيداً ينشد الأثير.

كذلك النسر، وحيداً ينطلق بلا وكره، يروم الشمس.

Gallimard, Paris 2017

