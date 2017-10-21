﻿الرباط تستدعي سفيرها في الجزائر بعد اتهامات بـ «تبييض أموال الحشيش»

الرباط – استدعت الرباط سفيرها في الجزائر للتشاور ردا على تصريحات لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اتهم فيها شركات مغربية «بتبييض أموال الحشيش» في افريقيا.

ووصف بيان لوزارة الخارجية المغربية تصريحات مساهل بأنها «كاذبة»، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية استدعت مساء الجمعة القائم بالأعمال في سفارة الجزائر إلى مقر الوزارة لإبلاغه بأن تصريحات مساهل «غير مسؤولة وصبيانية».وكان وزير الخارجية الجزائري تحدث الجمعة بالفرنسية في مداخلة في منتدى جامعي عن تزايد الاستثمارات المغربية في افريقيا في السنوات الاخيرة، والمنافسة بين الجيران المغاربة في هذا المجال.