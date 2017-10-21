﻿مصر: مصرع 22 شخصا وإصابة 25 في 3 حوادث سير

القاهرة – شهدت مصر، السبت، 3 حوادث سير أسفرت عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وقال مدير أمن أسيوط (جنوب)، جمال شكر، في تصريحات صحافية، إنه تلقى إخطارا يفيد بوقوع تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط -البحر الأحمر، إحداهما محملة بركاب.

وأسفر حادث التصادم عن «مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين»، دون إشارة إلى سبب التصادم أو حالات المصابين.

وفي حادث سير ثان، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم حافلة نقل ركاب مع سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، غربي القاهرة، ما أدى إلى انقلابهما أسفل المحور بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة، وفق بيان الصحة المصرية.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، في انقلاب سيارة (أجرة)، بالقرب من نفق سنور بنطاق محافظة بني سويف (وسط مصر)، وفق بيان لهيئة الإسعاف المصرية.