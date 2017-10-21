﻿إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين في ميونيخ

برلين- أعلنت الشرطة الالمانية أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح «طفيفة» بعدما هاجمهم رجل بسكين صباح السبت في ميونيخ (جنوب) قبل أن يلوذ بالفرار، مشيرة إلى توقيف مشتبه به.

وقال الناطق باسم شرطة ميونيخ ماركوس دا غلوريا مارتنز في لقاء مع صحافيين إن المشتبه به الذي تم توقيفه يشبه إلى «حد كبير» منفذ الهجوم وأوقف «حوالي الساعة 11,30 (09,30 ت غ)».

إلا أنه لم يتمكن من تأكيد أن الموقوف هو فعلا منفذ الهجوم الذي أصيب فيه أربعة أشخاص «بجروح طفيفة» بطعنات سكين.

ورصدت الشرطة المشتبه به الذي أوقفته على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من مواقع الهجمات ولم يبد أي مقاومة عند اعتقاله.