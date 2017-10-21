﻿إسبانيا تبدأ إجراءات لتجميد الحكم الذاتي في كتالونيا

مدريد – أعلن ماريانو راخوي، رئيس وزراء إسبانيا، بدء حكومته عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا.

وقال راخوي إن القرار يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها «أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة».

وأضاف أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا «لم يكن قط رغبتنا»، ولكن الحكومة أرغمت على هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه سيقيل حكومة الإقليم ويدعو إلى انتخابات خلال ستة أشهر.

ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مقرر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

وكانت السلطات الكتالونية هددت بإعلان الاستقلال بعد استفتاء الانفصال في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري المتنازع عليه والذي حظرته المحكمة الدستورية.