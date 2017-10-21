مئات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون منازل فلسطينية جنوبي الخليل‎ 

“القدس العربي”- (وكالات): هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء السبت، بالحجارة والزجاجات الفارغة، منازل فلسطينية بالبلدة القديمة بالخليل، جنوب الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وقال محمد زغير، عضو تجمع شباب ضد الاستيطان (غير حكومي)، إن “نحو 400 مستوطن، من بينهم متطرفون، يعتدون على الساكنين والمارّين (في البلدة)، ويوجهون إليهم الشتائم والتهديدات”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحاصر منطقة تل الرميدة، جنوب الخليل، ويمنع الحركة فيها.

وبين زغير أن قوات الجيش، داهمت أيضًا مركز شباب ضد الاستيطان، وقام بتفتيشه، إلى جانب منازل عدد من المواطنين.

وأشار الناشط الفلسطيني إلى أن الأحداث تصاعدت على إثر أنباء عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح، في البلدة القديمة.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين وسط مدينة الخليل، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.

وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل، ويوفر خدمات بلدية مستقلة.

ويبلغ عدد سكان الخليل، نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وقسمت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في 1997، الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80 في المئة من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20 في المئة من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.