خمسة رؤساء أمريكيين سابقين يحضرون حفلا موسيقيا للإغاثة من الأعاصير

“القدس العربي”- وكالات: أعلن الرؤساء الأمريكيون السابقون جيمس كارتر وجورج بوش وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وبارك أوباما يوم السبت إنهم نجحوا في جمع 31 مليون دولار منذ الشهر الماضي لجهود الاغاثة من الاعاصير.

جاء هذا الاعلان في الوقت الذى يحضر فيه الرؤساء الخمسة السابقون حفلا موسيقيا لجمع أموال إضافية لجهود إغاثة الولايات الأمريكية والأقاليم التي ضربتها العواصف والأعاصير في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين.

وتسببت العواصف في أضرار جسيمة بولايتي تكساس وفلوريدا والجزر الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.

ويقام الحفل الخيري الذي يحمل عنوان “من أعماق القلب: حفلة نداء أمريكية واحدة”، في كوليج ستايشن بولاية تكساس، ويشارك فيه فرقة ألاباما وجاتلين برازرز ولي جرينوود ولايل لوفيت وروبرت إيرل كين وستيفاني كوايل وسام مور ويولاندا آدامز وكاسادي البابا.

وسيتم بث الحفل مباشرة على الانترنت كما ستذيعه محطات تلفزيونية وإذاعية في الولايات المتحدة وبعض دول العالم.