برشلونة وبلنسية يبتعدان في صدارة الدوري الاسباني

(رويترز): فتح هدف مثير للجدل سجله جيرار ديلوفو الطريق أمام برشلونة لفوز سهل 2-صفر على ملقة السبت ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ففي الدقيقة الثانية باستاد نو كامب خرجت الكرة من الملعب بشكل واضح قبل أن يرسل لوكا ديني تمريرة عرضية إلى ديلوفو الذي حول الكرة بكعب القدم في الشباك ليترك لاعبي ملقة في حالة غضب.

وواجه برشلونة صعوبات أمام الفريق الضيف في بحثه عن الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 56 عندما سدد أندريس إنيستا كرة سكنت الشباك بعد أن أبدلت اتجاهها.

وأهدر لويس سواريز فرصة ذهبية بعد تمريرة من سيرجي روبرتو لكن الفريق القطالوني يتقدم الآن بفارق أربع نقاط عن بلنسية صاحب المركز الثاني الذي سحق اشبيلية 4-صفر.

وفي أعقاب الاحتجاجات في المدينة بعد محاولة الحكومة الاسبانية تعليق الحكم الذاتي في قطالونيا كانت الأجواء متوترة.

وهتفت الجماهير من أجل الاستقلال كالمعتاد مع ظهور لافتات تطالب بالحرية ورايات مؤيدة للاستقلال.

لكن الأمور كانت هادئة على أرض الملعب بعد هدف ديلوفو الافتتاحي وواجه برشلونة صعوبات أمام دفاع ملقة ولم يستطع ليونيل ميسي ترك بصمته.

وسدد اللاعب الأرجنتيني من ركلة حرة في الحائط الدفاعي فيما كاد ملقة أن يدرك التعادل بضربة رأس عن طريق تشوري كاسترو بعد تمريرة عرضية من خوانكار.

واقترب ميسي من التسجيل في الشوط الثاني عندما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أندريس بريتو بطريقة رائعة.

ومن هجمة معتادة نجح برشلونة في مضاعفة تقدمه بعدما مرر ميسي إلى انيستا الذي هز الشباك بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها.

* مجموعة المقدمة

وكان يجب على سواريز أن يضيف الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة من سيرجي روبرتو لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى ليستمر مستواه في التراجع إذ أحرز ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم.

لكن برشلونة في وضع ممتاز وكان الفوز هو الثامن له في تسع مباريات في الدوري ليتقدم بفارق أربع نقاط على بلنسية.

وواصل فريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال بدايته المذهلة هذا الموسم بفوز مقنع على الفريق الأندلسي الذي لم يقدم الكثير باستاد ميستايا الصاخب.

وأتبع جونسالو جيديس هدفه الرائع ضد ريال بيتيس الأسبوع الماضي بهدف مذهل آخر بعدما مر من لاعبين اثنين قبل أن يسدد كرة قوية داخل مرمى سيرجيو ريكو في الدقيقة 43.

وضاعف سيموني زازا تقدم بلنسية بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تفوق على المدافع سيمون كير ليسدد في الزواية البعيدة محرزا هدفه الثامن هذا الموسم.

وأضاف سانتي مينا الهدف الثالث بعد تمريرة من جيديس الرائع قبل أن يحرز اللاعب البرتغالي البالغ عمره 20 عاما هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتعادل ليفانتي 1-1 مع خيتافي وفاز ريال بيتيس 2-صفر على الافيس في مباريات أخرى السبت.