رونالدو وميسي ونيمار.. صراع ثلاثي على الأفضل عالميًا الإثنين

(الأناضول): تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية، الإثنين، صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة جوائز أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى (من الجنسين)، في الموسم المنتهي 2016-2017.

جوائز “الأفضل” لكرة القدم هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة.

وسيقدم الحفل الممثل الإنجليزي إدريس إلبا ومقدمة البرامج الإنجليزية لايلا أنا لي، بجانب عرض غنائي من فرقة كاسابيان.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لهذا العام كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

فيما تتنافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الأمريكية كارلي لويد، والفنزويلية دينا كاستيانوس، والهولندية لييكي مارتينس.

وعلى صعيد المدربين، يتنافس على جائزة الأفضل لفرق الرجال كل من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، والإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، وماسِّيميليانو ألِّيغري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي.

وعلى جائزة الأفضل لفرق السيدات، يتنافس الفرنسي جيرارد بريشور مدرب فريق ليون الفرنسي، والدنماركي نيلس نييلسن والذي لا يدرب أي فريق حاليًا، والهولندية سارينا فييجمان مدربة منتخب هولندا.

ولأول مرة سيتم منح جائزة لأفضل حارس مرمى وهم الكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد)، وجانلويجي بوفون (يوفينتوس)، ومانويل نوير (بايرن ميونيخ).

أما جائزة أفضل هدف فيتنافس عليها هدف دينا كاستيانوس، لاعبة منتخب فنزويلا في مرمى الكاميرون خلال مونديال الناشئات تحت 17 عامًا التي أقيمت في الأردن.

وهدف الفرنسي الدولي أولفييه جيرو لاعب أرسنال والذي سجله في مرمى كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، أما الهدف الثالث المرشح للفوز بالجائزة فهو هدف أوسكارين ماسولوك، حارس مرمى نادي باروكا الجنوب إفريقي، في مرمى أورلاندو بالدوري المحلي.

أما جائزة التشجيع المثالي، فيتنافس عليها جمهور بوروسيا دورتموند الألماني، وسيلتيك الاسكتلندي و كوبنهاجن الدنماركي.