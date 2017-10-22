إعصار قوي يضرب اليابان يوم الانتخابات

“القدس العربي”- وكالات: اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح جنوب اليابان الأحد مع اقتراب إعصار قوي مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل خدمات السكك الحديدية يوم الانتخابات العامة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار لان، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، وصل إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا ويتحرك صوب الشمال الشرقي صباح الأحد محملا برياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من العاصمة صباح غد الاثنين قبل أن يتجه شرقا صوب شمال المحيط الهادي.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات بما في ذلك في طوكيو حتى مع توقع تراجع قوة الإعصار ليصبح من الفئة الثالثة بحلول مساء الأحد.