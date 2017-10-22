هاري بوتر يدعو الزوار إلى السحر في المكتبة الوطنية البريطانية

(أ ف ب): تقدم المكتبة الوطنية البريطانية معرضا خاصا بالساحر الشاب هاري بوتر بطل سلسلة ج. ك. رولينغ حقق نجاحا كبيرا حتى قبل فتحه لعامة الجمهور.

ويوفر “هاري بوتر: ايه هيستوي اوف ماجيك” فرصة للغوص في عالم السحر وتقاليده الذي كان في صلب سلسلة الكتب الناجحة التي الفتها ج.ك. رولينغ.

وبمناسبة الذكرى العشرين لصدور أول جزء من هذه السلسلة العام 1997 بعنوان “هاري بوتر اند ذي فيلوسوفرز ستون”، تعرض حوالى مئة قطعة قديمة مأخوذة من مجموعة المكتبة الوطنية البريطانية (بريتش لايبريري) الى جانب ارشيف غير منشور للكاتبة ودار النشر “بلومسبوري”.

وتعرض عظام وسيط روحي صيني تعود إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد وهي أقدم القطع الموجودة بحوزة المكتبة، والاقدار والمخطوطات الى جانب ملاحظات للكاتبة او رسوم اولية للشخصيات الرئيسية في السلسلة الادبية، انجزها الرسام جم كاي.

ويستمر المعرض الذي افتتح الجمعة حتى 28 شباط/ فبراير 2018 وهو يلقى نجاحا كبيرا من الان. فقد بيعت مسبقا حوالى 30 الف بطاقة وهو عدد قياسي بالنسبة للمكتبة الوطنية البريطانية في حين وضعت أكثر من 11 ألف بطاقة مجانية في تصرف المدارس التي سيكرس لها يوم ونصف اليوم في الاسبوع.

وقال جايمي اندروز المكلف شؤون الثقافة في المكتبة لدى تقديمه المعرض امام الصحافيين “انه افضل واهم حدث تشهده لندن راهنا”.

- حجر الفلاسفة

ومن اجل عرض تاريخ السحر في العالم، خصص المنظمون ثماني قاعات تمحورت على مواضيع تدرس في مدرسة هوغوورتس للسحر التي كان يرتادها هاري بوتر، من الخيمياء والفلك مرورا بالاتقاء من قوى الشر الى العلاجات وصولا الى المخلوقات السحرية.

واوضح جوليان هاريسن مفوض المعرض “معرضنا يضع قصص ج.ك. رولينغ الرائعة حول هاري بوتر في اطار ثقافي اوسع″ آملا ان يجذب هذا المشروع اشخاصا اخرين من غير المعجبين بالساحر الشاب.

واضاف “هذا يظهر ان الكثير من قصص هاري بوتر التي ترد فيها الاقدار الكبيرة والمكانس بعصا والحيوانات الخرافية والتنانين لها سوابق تاريخية واسطورية”.

ويمكن للزوار الاطلاع على لفائف مخطوطة باليد تعود الى القرن السادس عشر وتفسر كيف يمكن صنع حجر الفلاسفة فضلا عن قدر يعود للقرن التاسع قبل الميلاد عثر عليه في نهر تيمز القريب و”حورية” القي القبض عليها في اليابان في القرن التاسع عشر اضافة الى اول اثر مكتوب للوصفة السحرية “ابراكادابرا” باللغة اليونانية القديمة.

وتترافق قبة سماوية تعود للعام 1693 مع شاشات تفاعلية طورت مع “غوغل آرتس اند كالتشر” ما يسمح بعيش التجربة بالواقع المعزز.

ويمكن لعشاق هاري بوتر الاطلاع على نسخة أولى غير منشورة لـ”هاري بوتر اند ذي فيلوسوفرز ستون” تحمل ملاحظات ج.ك. رولينغ وتتضمن رسوما لها.

وفي بيان اعتبرت الكاتبة ان المكتبة الوطنية البريطانية “قامت بعمل رائع″.

واضافت “كان لأمر رائع أن التقي فعلا قطعا تحدثت عنها في كتبي”.