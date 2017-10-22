جوكوندا بشاربين لمارسيل دوشان تباع بـ631 ألف يورو في مزاد

(أ ف ب): بيعت نسخة من لوحة الجوكوندا بشاربين للفنان مارسيل دوشان وهي بعنوان “ال أشو او كو” السبت بسعر 631500 يورو في مزاد علني في باريس خلال بيع مجموعة الامريكي ارثر برانت التي تضم أعمالا تندرج في اطار تياري الدادا والسوريالية.

وشمل المزاد الذي نظمته دار “سوذبيز″ 110 قطع وجمع 3,9 ملايين يورو الا ان أهم قطعة في المجموعة وهي لوحة لفرانيس بيكابيا كان سعرها مقدرا بين 700 ألف يورو ومليون، لم تجد من يشتريها.

وتجاوزت 70% من القطع ثمنها المقدر على ما أوضحت دار المزادات.

وهذا ما حصل مع لوحة “ال أشو او كو” التي كانت واحدة من تسعة أعمال لدوشان تعرض للبيع، وتظهر الموناليزا بشاربين ولحية صغيرة. وقد بيعت بسعر 631500 يورو بينما كان ثمنها مقدرا بين 400 و600 ألف يورو.

وقد انجزت هذه النسخة العام 1964 انطلاقا من اللوحة الاصلية المنجزة في 1919 والمودعة لمدة 99 عاما في مركز جورج بومبيدو. وهي ملك للحزب الشيوعي الفرنسي اثر هبة من الشاعر لوي اراغون الذي تلقاها هدية من دوشان.

ومن الأعمال الأخرى لمارسيل دوشان نسخة عن “العلبة-الحقيبة” التي بيعت ب319500 يورو. وهذا المتحف المحمول يضم 68 من اشهر اعمال الفنان بشكل منمنم. وقد انجزت سبع نسخ مختلفة من هذا العمل في اصدار محدود بين 1941 و1966.