“تحضيرات فلسطينية لمقاضاة بريطانيا بسبب “وعد بلفور

“القدس العربي”- وكالات: صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بأنه يجري التحضير لرفع قضايا قانونية ضد بريطانيا في حال أصرت على الاحتفال بمئوية “وعد بلفور”.

وأوضح المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح الأحد أنه “يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على بريطانيا لمطالبتها بإعادة حقوق الشعب وتصحيح خطأها التاريخي”.

ويطالب الفلسطينيون الحكومة البريطانية بالاعتذار عما عرف باسم “وعد بلفور“، الذي كان صدر عن وزير الخارجية الأسبق آرثر جيمس بلفور في تشرين ثان/ نوفمبر من عام 1917، بإرساله برقية إلى زعيم الجالية اليهودية آنذاك ليونيل روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن المالكي القول في المقابلة الإذاعية إن هناك تطورا ملموسا في المواقف الدولية المنددة بالاستيطان خاصة الدول الأوروبية، مشددا على أن “المطلوب الآن هو الانتقال من بيانات الإدانة إلى مواقف أكثر قوة، كربط أي علاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي”.

وأضاف أنه “يجب اتخاذ إجراءات عقابية فيما يتعلق بالاستيطان ووضع قائمة سوداء بأسماء المستوطنين ومنعهم من دخول دول عديدة وكذلك قائمة سوداء بأسماء المستوطنات ومنتجاتها، وذلك في إطار خطوة أولى باتجاه خطوات أكبر”.