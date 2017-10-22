قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أكبر حقل نفطي في سوريا

“القدس العربي”- وكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن قوات “سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قسد” تمكنت من السيطرة على أكبر حقل نفطي في سوريا.

وقال المرصد، في بيان صحفي الأحد، إن “قوات سوريا الديمقراطية” المدعمة بالتحالف الدولي وقوات خاصة أمريكية، تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي في الريف الشرقي لدير الزور، تمثل بدخولها لحقل العمر النفطي، الذي يعد أكبر حقل نفطي في سوريا.

وأضافت أن عملية السيطرة جاءت بعد تمكن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الليلة الماضي، من طرد قوات النظام من الضفاف الشرقية لنهر الفرات المقابلة لمدينة الميادين، حيث أجبرها على الانسحاب، عبر تنفيذ هجوم معاكس على المنطقة، لتبدأ بعدها قوات سوريا الديمقراطية عملية هجوم للسيطرة على الحقل الذي كانت قوات النظام قد وصلت إلى أطرافه.

وكانت قوات النظام بقيادة القوات الروسية وبدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، تمكنت من فرض سيطرتها على كامل مدينة الميادين الواقعة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور، في الـ15 من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.